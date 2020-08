Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi si sarebbero lasciati: “Lei si è presa a capelli con una in un ristorante” (FOTO)

Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi sembra si siano lasciati. Dopo lunghi tira e molla, alti e bassi e vacanze insieme, la loro relazione sembra giunta al capolinea. A confermare di aver discusso pesantemente è stata proprio la fanciulla.

L’influencer Deianira Marzano, infatti, ha detto di aver sentito la donna e di aver appreso che tra lei e il suo fidanzato (o presunto ex) sia scoppiata una lite furibonda terminata in modo estremo. La Fiordelisi, infatti, avrebbe dato anche luogo ad una rissa in un ristorante.

La rottura tra Antonella e Francesco e la rissa

In queste ore, Deianira ha diffuso una notizia davvero entusiasmante che riguarda la rottura tra Francesco Choofalo e Antonella Fiordelisi. I due erano in vacanza insieme quando, improvvisamente, pare sia accaduto qualcosa di grave. Fino a ieri, infatti, entrambi sembravano assolutamente felici e sereni ma, verso sera, sembra sia scoppiato un litigio senza precedenti. La coppia si trovava all’interno di un ristorante e Antonella pare abbia tirato i capelli di una ragazza che era con loro.

Al momento non si conoscono i motivi che pare abbiano dato luogo a questo gesto alquanto estremo. Non risulta difficile, però, intuire che possa essersi trattato di un problema di gelosia. Tra i due, infatti, ci sono sempre stati problemi di questo genere. Anche in passato la ragazza decise di interrompere la relazione con Francesco dopo aver scoperto un suo presunto tradimento.

I gesti di Chiofalo e Fiordelisi

Ad ogni modo, i fan della coppia si sono resi conto che qualcosa non andasse ed hanno chiesto a Deianira qualche informazione in merito. L’influencer si è subito prodigata ed ha telefonato alla protagonista di questo gossip. Antonella Fiordelisi ha confermato di aver avuto un violento litigio con Francesco Chiofalo a seguito del quale la loro relazione sarebbe naufragata.

Per il momento, però, andando sui rispettivi profili social dei diretti interessati, non ci sono grandi informazioni in merito. Antonella si è limitata a pubblicare frasi criptiche e ad alludere al fatto che da questa vacanza ha appreso molte cose serie. Francesco, invece, ha preferito non commentare minimamente l’accaduto, lasciando i fan a crogiolarsi nel mistero più totale. Considerando che entrambi sono molto attivi sui social, non ci resta che attendere le prossime ore per vedere cos’altro verrà fuori in merito a quello che è accaduto.