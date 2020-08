Giulia Latini ex Uomini e Donne hai il coronavirus “mi prendo le mie responsabilità”

Giulia Latini, le vacanze le hanno regalato il coronavirus

Giulia Latini come la gran parte dei giovani italiani ha trascorso le sue vacanze in Grecia e ad Ibiza, entrambi i luoghi risultati essere ad alto rischio, dato che i contaggi hanno raggiunto numeri decisamente elevati rispetto alle altre parti del mondo. Dopo avere scoperto di avere contratto il virus, l’ex volto di Uomini e Donne, che corteggiava Luca Onestini ha diffuso la notizia affermando e raccontando ai follower di avere scoperto di aver contratto il virus casualmente.

Infatti mentre racconta sembrerebbe essere sorpresa. Ha spiegato che è ritornata da poco da una vacanza in Grecia, al ritorno si è sottoposta al tampone ormai obbligatorio ed è risultata positiva. Poi ha ringraziato tutti perché si sono tutti preoccupati per lei. Però ha voluto rasserenare il popolo social affermando che non c’è assolutamente motivo di agitarsi. Sta bene, si sente soltanto spossata ed ha mal di testa, niente di più.

Giulia Latini mette le mani avanti e smorza sul nascere le polemiche

Giulia Latini aspettando determinate reazioni da parte dei suoi haters, ha messo le mani avanti cercando di smorzare sul nascere tutte le probabili polemiche circa il viaggio fatto in Grecia. Ha quindi affermato che non se l’è cercata, è successo e basta. Non vuole polemizzare sull’accaduto, vuole soltanto condividere la notizia con tutti, dato che è sempre stata molto sincera e leale.

Adesso si prende tutte le responsabilità del caso trovando anche in qualcosa di brutto come questo fatto, il suo lato positivo. Questa storia qualcosa di positivo infatti c’è l’ha: la ragazza avrà molto più tempo per se stessa, tempo per riflettere sulla sua vita e su eventuali progetti futuri. Saranno delle giornate introspettive, non superficiali come quelle dell’ultimo periodo.

L’ottimismo di Giulia potrebbe essere di aiuto a chi ha contratto il covid

Daltronde l’ex corteggiatrice ha sempre dimostrato di essere ottimista, quindi anche in questo caso non poteva che essere tale. Il modo di vedere le cose, di affrontare una situazione difficile come questa sarà sicuramente d’aiuto a tutti coloro che si trovano come lei a casa, con il virus. A tutti loro va in grosso in bocca al lupo sia da parte dei follower che da parte della diretta interessata.

Purtroppo i contagi in Italia stanno aumentando clamorosamente anche a causa dei vari viaggi ai quali nessuno ha voluto rinunciare. Bisogna imparare a convivere con un virus del quale al momento non si sa nulla, ciò che si dovrebbe cercare di fare sarebbe essere il più responsabili possibile e fare tanta attenzione.