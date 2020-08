Oroscopo 23 agosto 2020: Gemelli non mollate, risposte in arrivo per i Pesci

L’Oroscopo del 23 agosto denota una giornata molto grintosa per alcuni segni. Altri, invece, farebbero bene a valutare con attenzione le prossime mosse e a rimandare le scelte importanti

Previsioni 23 agosto 2020 da Ariete a Vergine

Ariete. Se state valutando qualche decisione importante, sia che riguardi la sfera sentimentale, sia quella professionale, sarà meglio rimandare di qualche giorno. Oggi non siete lucidi e razionali al 100%. Prendere decisioni in questo momento potrebbe portarvi a scelte impulsive di cui potreste pentirvi amaramente.

Toro. L’Oroscopo del 23 agosto denota un momento ancora un po’ complesso per quanto riguarda i sentimenti. Vi sentite ancora incerti e dovete affrontare qualche piccola discussione. Nel lavoro, invece, il periodo è propizio per iniziare nuove attività, ma valutate con esattezza i pro e i contro.

Gemelli. Never back down. Questo è il motto che racchiude ciò che state vivendo in questo periodo. Non vi lasciate abbattere dagli ostacoli perché nessun risultato si ottiene se prima non vi sacrificherete un po’. In amore c’è una fase di recupero. Approfittate per fare ciò che fino a questo momento non avete avuto il coraggio di mettere in pratica.

Cancro. La giornata odierna si prospetta calma e serena. Oggi non c’è nulla in grado di turbare la vostra tranquillità. Approfittate di questo momento per godervi la compagnia delle persone a cui tenete di più. In amore potreste vivere delle belle emozioni, mentre sul lavoro guadagnerete delle certezze.

Leone. In amore siete imperturbabili. Nei rapporti di coppia vi sentite forti e sicuri, mentre se siete single ci sono ottime opportunità di fare nuove conoscenze. Nel lavoro sono favoriti i liberi professionisti o coloro i quali decideranno di cimentarsi in nuovi progetti. La fortuna è dalla vostra parte.

Vergine. L’Oroscopo del 23 agosto denota l’ingresso del Sole nel vostro segno. Questo vi renderà particolarmente minuziosi e attenti ad ogni dettaglio. Tale caratteristica si rivelerà un’arma vincente specie sul lavoro. Di contro, questa posizione vi porterà a tenere nascoste le vostre emozioni, cosa un po’ deleteria in ambito sentimentale.

Oroscopo da Bilancia a Pesci

Bilancia. Questa è una giornata da prendere assolutamente con le pinze. Vi sentite particolarmente irascibili e inclini a scattare anche alla minima provocazione. In amore questo potrebbe portare ad insolite e sterili discussioni. Nel lavoro non vi sentite a vostro agio, forse è tempo di cambiare area.

Scorpione. L’Oroscopo del 23 agosto denota una giornata molto passionale dal punto di vista dei sentimenti. In questo momento vi sentite molto coinvolti dal partner e pronti a gettarvi in nuove relazioni se siete single. Nel lavoro è necessario fare delle valutazioni e mettere in chiaro alcuni aspetti.

Sagittario. La giornata per i nati sotto questo segno si prospetta un po’ fiacca. Non siete esattamente al massimo della vostra forma fisica e questo vi rende particolarmente nervosi. Nel lavoro ci sono delle cose da rivedere e, molto probabilmente, nel giro dei prossimi mesi ci saranno dei cambiamenti.

Capricorno. Chi in questo periodo ha provato a reprimere le proprie emozioni e i sentimenti, oggi potrebbe trovarsi travolto. Tutto ciò che avete disperatamente provato a nascondere sotto il tappeto, potrebbe ritorcersi contro di voi dando luogo ad una tempesta. Cercate di mantenere la calma.

Acquario. Oggi vi sentite sicuri di voi e delle vostre capacità. Cercate di sfruttare questo momento per gettarvi a capofitto nel lavoro e dimostrare esattamente quanto valete e quanto siete in grado di fare. In amore siete sicuri della vostra relazione di coppia, mentre i single potranno fare nuovi incontri interessati.

Pesci. Nel lavoro ci sono delle situazioni che vi stanno mettendo a dura prova. C’è qualche ritardo o qualche tensione che non vi sta facendo dormire sonni tranquilli. In amore, invece, è prevista una fase di recupero. Se eravate in attesa di una risposta, adesso potrebbe arrivare.