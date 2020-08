Andrea Bocelli, il suo cane disperso in mare. l’appello della moglie: “Ricompensa per chi aiuta” [FOTO]

Disperso in mare il cane di Andrea Bocelli

Qualche ora fa la moglie di Andrea Bocelli attraverso la sua pagina Facebook ha lanciato un disperato appello per ritrovare il suo amato cane che si chiama Pallina. quest’ultimo che è ancora un cucciolo come razza è un levriero italiano, color beige. Stando alle prime informazioni fornite, il pelosetto in questione si è perso nel mare della Sardegna mentre si trovava lì nella giornata di venerdì 21 agosto 2020.

A quanto pare il cane era a bordo della barca su cui erano presenti il cantante lirico, la consorte Veronica Berti, i loro figli e un gruppo di amici. Nessuno dei presenti si reso conto della sparizione del cucciolo. Solo dopo qualche ora cercandolo si sono resi conto che non era più e. Ovviamente è scatatato l’allarme e al momento le ricerche sono fatte nel tratto di mare che va tra Liscia Ruja. La moglie del tenore ha promesso una ricompensa a chi dovesse riuscire a trovare l’animale.

L’appello della moglie Veronica Berti su Facebook

Veronica Berti, moglie di Andrea Bocelli attraverso Facebook ha mostrato i contatti per eventuali segnalazioni o per il ritrovamento della piccola Pallina. Oltre alla seguente email: [email protected], la donna ha dato pure il numero di cellulare 3346499600. Stando a quello che riporta il portale Fanpage, dopo l’appello, molta gente si è attivata per trovare il cagnolino che è un levriero italiano nei posti di mare segnalati.

Molte persone si sono attrezzati con gommoni per perlustrare la zona, ma anche la guardia costiera che sta cercando nel tratto di mare tra Liscia Ruja e Bajia Caddinas. Ovviamente non sapendo di preciso dove sia caduto il pelosetto le ricerche si fanno sempre più difficili. (Continua dopo il post)

AIUTATECI A RITROVARE PALLINAPallina è un piccolo levrierino italiano color beige e molto affettuoso.Risulta disperso… Gepostet von Veronica Berti Bocelli am Freitag, 21. August 2020

Andrea Bocelli e le affermazioni sulla pandemia da Coronavirus

Qualche settimana fa Andrea Bocelli era finito nella bufera per delle dichiarazioni che aveva fatto sull’emergenza sanitaria da Covid-19. In quell’occasione il cantante lirico aveva confessato anche di non aver rispettato la quarantena uscendo più volte.

Affermazioni che hanno fatto storcere il naso a molti suoi fan, ma anche a personaggi che fanno parte del mondo dello spettacolo. Due su tutti che si sono lamentati sui social network sono il rapper milanese Fedez e la blogger e giudice di Ballando con le Stelle, Selvaggia Lucarelli.