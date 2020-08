Can Yaman: salta l’accordo con il Grande Fratello Vip, problemi sul compenso

Secondo le ultime indiscrezioni pare che l’attore turco non abbia trovato un accordo con la produzione e Alfonso Signorini. Ecco tutti i dettagli

Grande Fratello Vip: salta l’accordo con Can Yaman

Can Yaman è l’attore più amato del momento. In Turchia sta avendo molto successo come attore di serie tv (ne ha fatte ormai cinque), mentre in Italia lo abbiamo conosciuto prima in Bitter Sweet – Ingredienti d’amore e poi in DayDreamer – Le Ali del Sogno. Quest’ultima sta andando in onda quest’estate su Canale 5 e ha ottenuto un discreto successo.

Non solo, ma visto il suo successo, nei mesi scorsi Can Yaman è stato già ospite in alcuni programmi televisivi italiani. L’attore ha partecipato a C’è Posta per Te e Live – Non è la D’Urso. Quindi Alfonso Signorini ha ben pensato di cercarlo per farlo entrare nella Casa della quinta edizione del Grande Fratello Vip anche solo come guest star per una settimana. Almeno queste erano le indiscrezioni che circolavano qualche settimana fa.

Invece, stando a ciò che riporta Adnkronos pare che ci siano stati dei contatti tra la produzione e Can ma che alla fine non siano riusciti a trovare un accordo. Il motivo? I soldi. Pare che il compenso chiesto dai manager dell’attore sia stato troppo alto in questo periodo d’oro della sua carriera, dunque la sua partecipazione non ci sarà.

Le smentite e i rifiuti

Ma Can Yaman non è il solo ad aver rifiutato di partecipare alla quinta edizione del Grande Fratello Vip. Nei mesi scorsi hanno rifiutato anche Maddalena Corvaglia e Alessandra Mussolini. Non solo, ma c’è stata una carrellata di smentite. Gabriel Garko ha detto attraverso i suoi canali social che non parteciperà al reality. Inoltre, qualche giorno fa 361 Magazine aveva dato un’anticipazione del cast al completo e dei 14 nomi indicati, ben 4 hanno dato la loro smentita.

Eva Grimaldi, Ludovica Pagani, Nacola Ventola e Giovanni Terzi non parteciperanno alla quinta edizione come era stato indicato dal portale. Ma forse questo è un depistaggio di Alfonso Signorini dal momento che è molto sospetto che un sito con cui lui collabora spesso abbia dato notizie così distanti dalla verità.

Le ultime indiscrezione

Quello che si sa per certo è che Alfonso Signorini tornerà alla guida del programma da lunedì 14 settembre e che ci sarà un doppio appuntamento settimanale. Con lui Pupo e Antonella Elia come opinionisti. Non sono mancate critiche per queste scelte, ma ancora si deve capire chi parteciperà o meno all’edizione.