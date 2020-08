Possibile riavvicinamento tra Pago e Serena, lei balla la sua canzone e lui commenta: “Interessante” (FOTO)

Dopo la bufera, esce sempre il sole, questo potrebbe essere il motto che caratterizza Pago e Serena, i quali pare siano nel bel mezzo di un riavvicinamento. Il dubbio è sorto a seguito della pubblicazione di alcune Instagram Stories da parte della sarda.

La donna, infatti, ha ballato sotto le note dell’ultima canzone del suo ex e questo ha immediatamente fatto nascere i sospetti. Ad ogni modo, a fomentare ulteriormente questo rumor ci ha pensato il cantante, che non ha risparmiato commenti in merito.

Il gesto di riavvicinamento di Serena

Tra Pago e Serena potrebbe essere in atto un riavvicinamento. I due si sono lasciati un po’ di tempo fa in seguito a diversi tira e molla. Successivamente, però, ci hanno tenuto a far sapere a tutta la community che li segue che si sono rivisti e che hanno avuto modo di parlare e chiarirsi. Tale incontro, però, non è servito a sancire la pace tra loro, ma solo a fare maggiore chiarezza su alcuni aspetti della loro vita. Ad ogni modo, dopo quell’avvenimento, i due non hanno più proferito parola in merito.

L’ultimo segnale è provenuto dal profilo della Enardu, la quale ha pubblicato dei video in compagnia della sua amica Viviana in cui le due si sono dimenate sotto le note della canzone di Pago. Le due fanciulle hanno dato luogo ad una coreografia molto interessante e sensuale, la quale ha subito generato un certo sgomento. I commenti dei fan sono subito pervenuti, così come quello dell’artista.

La reazione di Pago

Pago, infatti, ha deciso di commentare il video di Serena in modo alquanto compiaciuto ed ironico e questo ha subito fatto pensare ad un riavvicinamento tra loro. Il cantante ha ripubblicato tra le sue IG Stories il video del balletto e poi ha commentato dicendo che si trattasse di una coreografia molto interessante. L’artista è sembrato contento che la sua ex avesse scelto la sua canzone per realizzarci su un balletto.

Ad ogni modo, per il momento, nessuno dei due è intervenuto in modo maggiormente esplicito sulla vicenda. Serena è ancora molto impegnata a combattere la sua battaglia contro gli haters sorta a seguito della questione della bandierina nazista sulla torna di compleanno della sua amica. Pago, invece, sta trascorrendo un momento molto più tranquillo in cui si sta concentrando solo sulla sua musica.