Raffaello Tonon: ‘Costanzo mi ha cambiato la vita’

Raffaello Tononha dichiarato che Maurizio Costanzo, giornalista e celebre conduttore televisivo, avrebbe cambiato la sua vita. Ricordiamo come Raffaello ha esordito in tv nel ruolo di opinionista all’interno di programmi quali Buona Domenica e Maurizio Costanzo Show.

Raffaello Tonon, intervistato al settimanale Voi, ha dichiarato di aver conosciuto Maurizio Costanzo tramite una sua ex compagna di scuola, Giona Peduzzi. Come informa Sologossip.it, all’epoca in cui Tonon ha iniziato a lavorare come opinionista televisivo, era ancora un giovanissimo studente alla facoltà di giurisprudenza. L’ex concorrente del Grande Fratello ha dichiarato di essere molto grato a Costanzo.

Raffaello Tonon: Costanzo è il suo benefattore

Maurizio Costanzo ha permesso a Raffaello Tonon di integrarsi (e affermarsi) nello showbiz. Il marito di Maria De Filippi ha lanciato molte star della tv e aveva capito che quel ragazzo aveva la stoffa per poter diventare qualcuno. Al giorno d’oggi Raffaello Tonon, oltre a lavorare in televisione, è anche un’icona della radio. Inoltre, assieme a Luca Onestini ha formato un duo di successo.

Maurizio Costanzo: un nome, un’icona

Maurizio Costanzo è un’icona della tv italiana. Iniziò a farsi strada nel lontano 1956. La sua carriera prese il via in radio, per poi passare subito in tv dove divenne ideatore di diversi show televisivi. Costanzo diede, inoltre, un grande contributo alla creazione del talk-show Made in Italy. Il primo esempio fu sicuramente Bontà loro, ideato proprio da Costanzo.

Divenuto un personaggio televisivo di successo, Maurizio Costanzo, nel 1982, iniziò a condurre lo show più celebre della sua carriera professionale: il Maurizio Costanzo Show, andato ininterrottamente in onda dal 1982 al 2009. Dopo alcuni anni di pausa, lo show è tornato sulle reti Mediaset a partire dal 2015. Proprio nel corso di questo programma, l’attuale marito di Maria De Filippi ha lanciato numerosi volti dello spettacolo tra cui Ricky Memphis, Vittorio Sgarbi, Enzo Iacchetti, Giobbe Covatta, Dario Vergassola, Valerio Mastandrea e altri grandi nomi.

L’amore con Maria De Filippi

Tramite alcune dichiarazioni riportate su Grand Hotel, Maurizio Costanzo ha detto di essersi sposato quattro volte nella sua vita, ma “se da 25 anni sta con lei un motivo c’è”. Costanzo, ovviamente, si riferiva a Maria De Filippi. Il giornalista e conduttore ha raccontato che al primo incontro con la sua attuale consorte fu colpito per i suoi “modi asciutti e la sua bellezza”, tuttavia in un primo momento la allontanò, in quanto temeva uno scandalo (All’epoca era ancora sposato con Marta Flavi). Per un mese, Maurizio Costanzo attese una telefonata di Maria: “Non fu per niente un osso facile”.