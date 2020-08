Sossio Aruta e Ursula Bennardo non si seguono più sui social: la decisione della coppia

Sossio Aruta e Ursula Bennardo hanno smesso di seguirsi su IG

Nelle ultime ore i numerosi follower di Sossio Aruta e Ursula Bennardo hanno notato qualcosa di strano che riguarda la coppia nata al Trono over di Uomini e Donne. Cosa sta accadendo all’ex dama e cavaliere? Stando ai più attenti quest’ultimi avrebbero smesso di seguirsi vicenda su Instagram. Per quale ragione?

Al momento nessuno dei due diretti interessati ha dato delle spiegazioni in merito creando molto preoccupazione tra i fan della coppia. La cosa certa che fino alla settimana scorsa lo sportivo campano e la sua dolce metà apparivano sui social network felici e spensierati. Ricordiamo che da qualche mese sono anche genitori della piccola Bianca e e molto presto dovrebbero convolare a nozze. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa sta accadendo tra loro.

I due ex protagonisti di Uomini e Donne sono in crisi?

Ma gli indizi di una possibili crisi non sono finiti qui. Infatti, dopo aver notato che non si seguono più su Instagram, nello stesso social non ci sono più foto che li ritraggono insieme. Ci stiamo riferendo da una settimana a questa parte. E se l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 4 posta degli scatti da solo, l’ex dama del parterre senior di Uomini e Donne è inattiva da oltre cinque giorni.

Tuttavia pubblica delle Stories relative alle collaborazioni con i brand a cui è legata. Cosa è accaduto tra i due? Per caso c’è stata qualche discussione che ha portato alla coppia a prendersi qualche giorno di riflessione? A questo punto non rimane che attendere per avere ulteriori informazioni su questa vicenda.

La storia d’amore di Sossio Aruta e Ursula Bennardo: da U&D a Temprtation Island Vip

Chi segue Sossio Aruta e Ursula Bennardo sa perfettamente che la loro storia d’amore è stata sempre caratterizzata da alti e bassi. I due si sono conosciuti all’interno del dating show Uomini e Donne e anche lì ci sono stati vari tira e molla.

Successivamente hanno partecipato a Temptation Island Vip e clamorosamente sono riusciti ad uscire insieme dal reality show condotto da Simona Ventura. Poi è arrivata la piccola Bianca che unito per sempre i due, mentre nei prossimi mesi l’ex calciatore e la parrucchiera dovrebbero convolare a nozze.