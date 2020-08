Rita Dalla Chiesa furiosa coi turisti italiani andati in Sardegna: “Siete colpevoli…”

Rita Dalla Chiesa una furia contro i turisti che hanno invaso la Sardegna

Qualche ora fa Rita Dalla Chiesa ha utilizzato il suo profilo Twitter per tuonare contro gli italiani che in questa estate anomala hanno invaso la Sardegna. Quest’ultima fino alla fine del lockdown era una delle Regioni con meno casi di Covid-19, mentre ore con l’avvio della stagione calda si trova nelle prime posizioni. L’ex padrona di casa di Forum si è scagliata duramente contro quei turisti che si sono precipitati in massa sull’isola aumentando l’indice di contagio.

Le parole della giornalista di Casoria hanno trovato il pieno appoggio da parte dei suoi fan, ma nello stesso tempo c’è chi ha precisato che il balzo dei contagi sull’isola non è dovuto solamente all’arrivo dei turisti. La saggio di Italia Sì ha detto che questa Terra è stata praticamente aggredita perché ne era uscita pulita dal Coronavirus.

Lo sfogo di Rita Dalla Chiesa su Twitter

Attraverso il suo account Twitter, Rita Dalla Chiesa ha tuonato così: “Basta aggredire la #Sardegna. Siete andati tutti li’ in vacanza perché’ sapevate che era uscita “pulita” dal #Covid. E voi, con la vostra incoscienza, l’avete infettata. Siete voi gli unici colpevoli. Se l’aveste rispettata la gente avrebbe potuto continuare a lavorare…”.

La giornalista napoletana si è scagliata contro quei ragazzi che si sono precipitati in massa sull’isola per divertirsi e senza rispettare la distanza fisica creando degli assembramenti, ma anche senza utilizzare la mascherina protettiva. Ad esempio anche tre ex protagonisti di Uomini e Donne che si sono recati sull’Isola hanno contratto il virus. Stiamo parlando di Giulia Latini e Vittoria Deganello e forse anche Andrea Melchiorre. (Continua dopo il post)

La vicenda di Riccard, il figlio di Paola Perego

Qualche giorno fa anche Paola Perego era in forte apprensione per il figlio Riccardo. Quest’ultimo che è un 24enne dj, per lavoro si è recato in Sardegna. E proprio sull’isola ha avuto contato con una persona positiva al Covid-19.

Per tale ragione il giovane ha richiesto di fare il tampone ma i tempi d’attesa erano lunghi. A quel punto la madre e il compagno di essa, Lucio Presta hanno avuto uno sfogo sui loro account social. Per fortuna il tampone lo ha fatto ed è risultato negativo.