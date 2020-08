Quanto guadagna Benedetta Rossi? Stipendio da capogiro per la nota food blogger

Il grande successo di Benedetta Rossi

Senza ombra di dubbio Benedetta Rossi è la food blogger più seguita ed apprezzata del nostro Paese. La donna, grazie alla realizzazione di ricette semplici e facile da realizzare anche a casa, riesce a soddisfare i palati dei grandi e dei più piccoli. Inizialmente la professionista ha trovato i suo successo grazi ai suoi canali social network, ovvero con la sua pagina Fatto in casa da Benedetta e successivamente anche su Instagram.

Successivamente la 48enne ha scritto un libro e ha una trasmissione culinaria sulle emittenti Discovery, ovvero su Real Time e Food Network. In tanti ultimamente si sono domandati quanto potrebbe guadagnare la Rossi? A quanto pare la donna in questi anni abbia messo da parte un bel gruzzoletto.

Compensi da capogiro per la food blogger marchigiana

Con oltre due milioni di iscritti su YouTube Benedetta Rossi è la food blogger più seguita del nostro Paese. Infatti, ogni video-ricetta che la stessa posta sul social network raggiunge circa un milione di visualizzazioni. Ma non è finita qui, infatti la 48enne è seguita anche su Instagram che da poco ha superato i tre milioni di follower e la sua pagina Facebook. In queste la cuoca posta quotidianamente delle ricette molto semplici da fare in casa, ma nello stesso tempo rende partecipi i suoi fan mostrando attimi della sua vita.

Ad esempio giorni fa ha comunicato a tutti la morte del suo adorato cane Nuvola. I guadagni della donna arrivano maggiormente dai suoi social. Stando a delle fonti attendibili, lo stipendio mensile che la Rossi riceve da Instagram si aggira tra i duemila e i quattromila euro. Ma è grazie a YouTube che Benedetta si è fatta un patrimonio.

I guadagni di Benedetta Rossi con YouTube e altre piattaforme

Ebbene sì, grazie al suo canale YouTube Benedetta Rossi riesca a guadagnare ben 75 mila euro all’anno. C’è da aggiungere anche gli incassi della vendita dei suoi libri di ricette, ma anche le varie sponsorizzazioni, il suo agriturismo che gestisce col marito e il programma televisivo sulle reti Discovery.

In poche parole la nota food blogger alla fine dell’anno si ritrova con una somma superiore ai duecentomila euro. Nonostante guadagni molto la 48enne non si è mai montata la testa rimanendo umile e semplice come prima.