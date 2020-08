Romina Power rende pubblico il suo peccato: non riesce proprio a farne a meno [FOTO]

Romina Power rivela ai follower i suoi peccati di gola

Dopo essere stata per qualche settimana in Croazia, precisamente a Zagabria dalla figlia Cristel e i nipoti Kai e Cassia Ylenia, Romina Power è tornata in Italia. La cantante statunitense si è rifugiata ancora una volta a Cellino San Marco nella casa che appartiene al figli Yari Carrisi. Un’abitazione che i due hanno condiviso insieme per tutto il periodo della quarantena. Ora, però, al fianco del 47enne c’è anche un’altra donna, la sua fidanzata che si chiama Thea.

Di recente l’ex moglie di Al Bano ha pubblicato un post sul suo account Instagram rivela ai follower uno dei peccati a cui non non riesce a resistere. Ovviamente anche la professionista statunitense ha delle debolezze e di certo non si è limitata a renderle note. Di recente la Power ha condiviso uno scatto mettendo in mostra una delle sue più grandi tentazioni. Di cosa si tratta?

L’ex moglie di Al Bano non riesce a fare a meno dei dessert

Nell’ultimo periodo Romina Power è particolarmente attiva sul suo profilo Instagram, pubblicando una serie di contenuti. Di recente l’ex moglie del cantautore di Cellino San Marco ha confessato ai suoi follower un suo peccato di gola, condividendo degli scatti che mostrano diversi dolci. Inoltre, commentando le foto in questione con una didascalia ha fatto intendere la passione della cantante statunitense: “La golosità, appagata“.

La professionista che al momento si trova di nuovo in Puglia non ha nascosto il suo amore per i dessert. Una seguace della donna ha commentato il contenuto in questo modo: “Buoniiiiii, anch’io sono golosa di gelati“. (Continua dopo il post)

Romina Power ha pianto davvero a Cellino San Marco? Yari Carrisi nega tutto

Qualche giorno fa sul web è iniziata a circolare la voce di un possibile pianto da parte di Romina Power a Cellino San Marco. Il tutto sarebbe accaduto davanti al figlio Yari Carrisi, la fidanzata Thea, il paroliere Mogol e altre persone.

Un momento di commozione avuto quando il compositore ci canzoni avrebbe spiegato ai presenti come è nato un suo brano. Indiscrezione che è stata smentita dallo stesso 47enne attraverso una Storia su Instagram affermando che si tratta dell’ennesima fake news sulla sua famiglia.