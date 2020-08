Grande Fratello Vip 5, Gabriel Garko ha rifiutato per un motivo ben preciso

Gabriel Garko e il rifiuto al Grande Fratello Vip 5

Nelle ultime settimane si è parlato con grande insistenza della possibile partecipazione di Gabriel Garko al Grande Fratello Vip 5 in partenza da settembre. In particolare quando una concorrente ufficiale, la contessa Patrizia De Blanck ha confidato che l’attore torinese avrebbe varcato come lei la famosa porta rossa della casa di Cinecittà.

Alla guida del reality show per il secondo anno consecutivo ci sarà il direttore di Chi Alfonso Signorini, mentre ritroveremo Pupo e Antonella Elia come opinionisti. Tra le pagine del magazine Nuovo è stato reso nota la ragione del rifiuto da parte di Garko. Ma andiamo a vedere nel dettaglio perché lo hanno spinto a dire di no.

Il manager dell’attore parla del rifiuto del suo assistito

Per molti personaggi dello spettacolo far parte del cast del Grande Fratello Vip può essere una occasione ghiotta, ma non tutti la pensano in questo modo. Uno di questi è Gabriel Garko che ha voluto prendere le distanze da qualsiasi voce legata alla sua presunta partecipazione allo storico relity show Mediaset targato Endemol Shine Italy.

“Se si hanno una carriera e una identità precise, il reality è un’arma a doppio taglio”, ha reso noto il manager Alex Pacifico dell’attore piemontese. Un procuratore di vip che segue pure Jane Alexander, Pamela Camassa e Massimiliano Varrese. “I direttori che si occupano di produzioni per il cinema e di fiction televisive non sempre vedono di buon occhio chi esce dal GF Vip”, ha confidato l’uomo.

Per tale ragione, Jane Alexander che è stata una concorrente del Grande Fratello Vip di due anni fa, ha preferito far parte di produzioni fuori dal nostro Paese buttandosi alle spalle i reality show. “E’ la scelta più giusta da fare. Bisogna avere tanta pazienza: lavoro e talento pagano”, ha affermato il manager Alex Pacifico.

Di conseguenza, Gabriel Garko, per una questione di immagine, ha deciso di rifiutare l’invito di Alfonso Signorini e di non far parte del cast della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Una stagione che, salvo imprevisti dell’ultimo minuto dovrebbe partire la metà del prossimo mese sempre con due appuntamenti settimanali in prime time su Canale 5.