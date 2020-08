DayDreamer – Le Ali del Sogno, anticipazioni martedì 25 agosto: Can e Fabbri si aggrediscono per colpa di Aylin

Cinquantesimo appuntamento di DayDreamer – Le Ali del Sogno

Continua la programmazione dello sceneggiato turco DayDreamer – Le Ali del Sogno. Quest’ultimo, in onda dallo scorso giugno nel pomeriggio di Canale 5 sta riscuotendo un grande successo a livello di pubblico. La serie tv con Can Yaman e Demet Ozdemir è davvero una macchina d’ascolti.

Gli spoiler del prossimo appuntamento rivelano che Can sarà sempre più geloso di Sanem e il signor Enzo Fabbri. Per tale ragione quest’ultimo avrà uno scontro col fotografo. Nel frattempo Mevkibe si candiderà come presidentessa del suo quartiere e Alyn agirà alle spalle del Divit e la Aydin.

Can geloso di sanem ed Enzo Fabbri

Le anticipazioni della 50esimo episodio di DayDreamer – Le Ali dle Sogno in onda martedì 25 agosto 2020, rivelano che i due protagonisti della soap opera dovranno fare i conti con degli avvenimenti negativi. Infatti Can e Sanem saranno di nuovo ai ferri corti. A far discutere ancora una volta il Divit e la Aydin, sarà la perfida Aylin. Quest’ultima approfitterà del party che si terrà per il nuovo assetto societario, per far scontrare il primogenito di Aziz con l’italo-francese Enzo Fabbri.

L’imprenditore avrà una forte discussione con l’affascinante fotografo, il quale sin da subito non lo vedrà di buon occhio a causa della gelosia nei confronti della ragazza che ama. La situazione degenererà quando Can si infurierà per essere venuto a conoscenza che la giovane aspirante scrittrice ha visto Fabbri per questioni professionali. Inoltre non gli andrà giù che la sorella più piccola di Leyla per salvare la sua agenzia pubblicitaria abbia promesso ad Enzo di il suo profumo, lo stesso che aveva quando si sono baciati per la prima volta.

Aylin agisce alle spalle di Can e Sanem

Gli spoiler della nuova puntata di DayDreamer – Le Ali del Sogno, rivelano anche ossessionato dalla gelosia, Can arriverà a dire delle cose che possono mettere in grave difficoltà la sua agenzia pubblicitaria. Oltre a voler disdire la collaborazione con Enzo Fabbri è contrario che quest’ultimo si impossessi della fragranza creata da Sanem.

In occasione del compleanno di quest’ultima, la malvagia Aylin proverà a mettere in atto uno dei suoi piani diabolici. Nello specifico, su ordine dell’amante di Emre, Guliz mentirà alla giovane aspirante scrittrice, dicendole che la festa dell’agenzia è stata organizzato dal Divit appositamente per lei. Nel frattempo ci sarà un radicale cambiamento per la signora Mevkibe, che si candiderà presidente del suo quartiere. Per lei si realizzare un grande sogno, per tale ragione inizierà a prepararsi alla votazione.