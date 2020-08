Francesco Monte, l’amaro sfogo: “Trattato come carne da macello”

Francesco Monte si toglie qualche sassolino dalla scarpa

Senza ombra di dubbio Francesco Monte sta vivendo un periodo d’oro dal punto di vista professionale. Infatti di recente è uscito in tutte le piattaforme digitali il suo primo singolo che si intitola ‘Siamo già domani’. Ma anche dal punto di vista sentimentale l’ex tronista di Uomini e Donne di certo non si può lamentare. Infatti la sua storia d’amore con la compagna Isabella De Candia va a gonfie vele.

Tuttavia, l’ex naufrago dell’Isola dei Famosi nelle ultime ore ha deciso di togliersi qualche sassolino dalla scarpa attraverso una lunga intervista la magazine Mio. “In televisione mi è capitato in più di un’occasione di essere trattato come carne da macello, hanno venduto la notizia che vendeva di più”, ha asserito il ragazzo pugliese. Poi quest’ultimo parlando col giornalista si è espresso sulle dinamiche del mondo dello spettacolo che gli ha regalato visibilità e popolarità.

L’ex tronista e il suo primo singolo ‘Siamo già domani’

Il desiderio di incidere un suo primo singolo, Siamo già domani, è nato dopo la sua esperienza a Tale e Quale Show, il talent di Rai Uno condotto da Carlo Conti. Gran parte del pubblico, infatti, durante la partecipazione dell’ex tronista di U&D al format della tv di Stato sono rimasti senza parole delle capacità canore del ragazzo.

A quanto pare anche lui stesso non credeva a tali potenzialità. Nel corso della lunga intervista per il periodico Mio, l’ex fidanzato di Cecilia Rodriguez ha confidato: “Dovendo interpretare artisti poliedrici, ho anche imparato ad avere più fiducia in me stesso, perché quando canti condividi emozioni: è uscito il Francesco interiore”.

Francesco Monte orgoglioso di aver lavorato al fianco di Jennifer Lopez

Qualche settimana fa Francesco Monte si era sfogato duramente, dicendo di essere particolarmente infastidito dai giudizi che le persone danno suoi confronti senza nemmeno conoscerlo. Nel corso della lunga chiacchierata col giornalista della rivista Mio, l’ex tronista di Uomini e Donne ha voluto lanciare delle frecciate velenose, soffermandosi soprattutto sulle esperienze positive.

Ad esempio quella lavorativa al fianco della star internazionale Jennifer Lopez per una campagna di GUESS: “E’ stata pazzesca l’esperienza con JLO. Lei è un’icona di classe ed eleganza nel mondo del cinema, della musica e della moda”.