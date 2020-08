Uomini e Donne, Veronica e Giovanni accusati di mentire: lo sfogo della dama

La coppia ha dichiarato la fine della relazione, ma gli utenti hanno mosso accuse ben precise. La dama è intervenuta in lacrime per spiegare meglio le cose

Uomini e Donne: Veronica e Giovanni stanno fingendo?

Durante questi mesi estivi gli appassionati di Uomini e Donne hanno ben tenuto d’occhio la coppia formata da Veronica Ursida e Giovanni Longobardi. Nello studio avevano avuto diversi scontri nelle ultime settimane, lui non si fidava di lei, lei tentennava sul lasciarsi andare fisicamente.

Alla fine Giovanni, non trovando le prove di fiducia che cercava, ha deciso di lasciare il programma da solo. Veronica, però, per dimostrargli il suo interesse l’ha seguito.

Da quel momento è iniziata un’altalena di emozioni. Prima il non voler andare avanti, poi l’insistenza di lei che si è presentata a casa sua senza preavviso.

Poi una vacanza romantica a Capri, di nuovo la crisi, di nuovo vicini a Ferragosto e poi l’annuncio della rottura. Tutto molto veloce e confuso.

Tuttavia, l’ultima versione l’ha data Veronica dicendo di aver commesso un errore imperdonabile dopo che lui è stato un principe. Per questo la sua favola non poteva che concludersi esclusivamente per colpa sua. Ma gli utenti hanno notato un paio di cose.

Innanzitutto i due si trovavano ancora insieme nei giorni successivi alla pubblicazione di quei messaggi sui social. Poi, sui social molti commenti facevano riferimento ad un copione seguito dalla coppia. Continui tira e molla, poi la rottura definitiva proprio un paio di settimane prima l’inizio della nuova stagione di Uomini e Donne. Veronica e Giovanni stanno giocando solamente per tornare nel programma e continuare ad avere popolarità in tv?

Lo sfogo di Veronica

Dopo questi commenti e queste accuse nei loro confronti, Veronica è apparsa in lacrime sui social attraverso le sue Instagram Stories. La dama del trono over di Uomini e Donne ha detto che non stanno assolutamente fingendo e che questo si può vedere bene dalla sofferenza nei loro occhi. Il togliersi il segui su Instagram e i messaggi pubblicati sono una conseguenza del loro carattere impulsivo, ma si trovano ancora insieme a Pompei e devono concludere la loro vacanza anche se arrabbiati e decisi a porre fine alla relazione.

Ad ogni modo, che stiano fingendo o meno, di sicuro ritroveremo la coppia a Uomini e Donne intenta a spiegare come è andata. Forse Veronica racconterà anche il grave errore che ha commesso? Voi che cosa ne pensate?