Uomini e Donne, lunga intervista a Lorenzo e Claudia: le opinioni sulle coppie che si sono lasciate e i progetti per il futuro

La coppia ha detto che cosa pensa su Gemma e Nicola, Giovanna e Sammy, Giulia Cavaglia e Francesco Sole. Inoltre, ecco i loro piani per i prossimi mesi

Uomini e Donne: Lorenzo e Claudia pronti a trasferirsi

Una delle coppie più amate di Uomini e Donne è quella formata da Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi. Lui, dopo aver corteggiato Sara Affi Fella, è diventato tronista e dopo due giorni in villa alla fine del programma, ha capito che il suo cuore voleva Claudia, l’ha scelta e, anche se lei aveva molti motivi per dirgli di no, alla fine si è presentata alla festa di fidanzamento.

La loro relazione è iniziata nel migliore dei modi tanto che alcune settimane dopo la scelta hanno iniziato a cercare casa e adesso convivono da più di un anno a Latina. Intervistati da SuperGuidaTv, la coppia ha confessato che adesso vogliono provare a trasferirsi a Milano. Lorenzo e Claudia sono in cerca di una stabilità, quella che serve per poter pensare ad un figlio e al matrimonio, che comunque al momento sono progetti che non prendono in considerazione perchè è troppo presto.

Tuttavia, visto che sposarsi e avere una famiglia è nei sogni di entrambi, al momento stanno provando a realizzare dei progetti top secret che sperano vadano per il meglio. Ma la coppia ha anche dato molte opinioni su altre coppie. Ecco qui di seguito di che cosa si tratta.

Le opinioni sulle altre coppie

Dal momento che Lorenzo ha ricoperto il ruolo di opinionista a Uomini e Donne e probabilmente lo farà ancora, la coppia si è pronunciata anche su altre coppie. Il loro pensiero è negativo sulla conoscenza tra Gemma Galgani e Nicola Vivarelli. Per entrambi Nicola ha fatto un po’ il furbetto, approfittando di Gemma che è molto sensibile ed ingenua. Giovanna Abate, invece, gode della loro stima, ma secondo l’ex tronista o non sa scegliere bene o sbaglia approccio.

Ma cosa ne pensa della sua ex corteggiatrice Giulia Cavaglia? Lorenzo non ha avuto più contatti con lei dopo il programma, ma pensa che evidentemente lei e Francesco Sole non erano fatti per stare insieme se è finita in così breve tempo.

Spazio poi alle coppie di Temptation Island. Claudia ha trovato incommentabili Anna e Andrea, così come è rimasta delusa da Valeria che ha deciso di perdonare Ciavy. Promossa a pieni voti la coppia Nazzaro-Amoruso e il comportamento di Antonella Elia.