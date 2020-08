Giulia De Lellis e Andrea Damante hanno mentito a tutti. Ecco l’indizio

Giulia e Andrea hanno mentito

Il pubblico di Uomini e Donne segue con interesse le vicende sentimentali delle coppie nate nello studio. Sara Shaimi e sonny Di Meo sono sempre più innamorati e a breve parteciperanno alla nuova edizione di Temptation Island. Molti credono che sia inopportuno, dal momento che stanno insieme da pochi mesi.

Carlo Pietropoli e Cecilia Zagarrigo sono partiti per Ibiza, dopodiché riprenderanno la convivenza in Italia. Anche un’altra coppia è stata vista in una località balneare, ma è stata fortemente criticata. Si tratta di Giulia De Lellis e Andrea Damante. I due avevano lasciato intendere di aver preso un periodo di pausa per fare chiarezza con i propri sentimenti. Nel frattempo si stanno godendo le vacanze estive.

La coppia è in vacanza, hanno preso in giro?

Giulia e Andrea hanno mentito a tutti? Questa è la domanda che tanti utenti social si stanno ponendo. In effetti qualche settimana fa l’ex corteggiatrice ha confessato ai follower di non voler parlare della situazione sentimentale. Ha solo confermato il loro allontanamento e di non aver distrutto la play station, senza aggiungere altro.

Poi alcune fan del programma di Maria De Filippi l’hanno vista in compagnia di Andrea. Questo ha fatto ipotizzare l’esistenza di un accordo segreto che ha come obiettivo aumentare la popolarità. A prescindere da tutto, sia lui che lei sono stati in grado di scalare la vetta del successo. Andrea è noto soprattutto per essere un noto dj mentre l’altra è un’influencer seguita da milioni di persone.

Dopo aver lasciato Andrea Iannone, non ci ha pensato due volte a tornare dall’ex fidanzato. Ai tempi della quarantena forzata sono usciti allo scoperto, incuranti dell’opinione pubblica negativa. Tuttora sono al centro del gossip per il falso tira e molla che non hanno ancora smentito. A breve di sicuro interverranno per spiegare come stanno realmente le cose.

Andrea conforta Ignazio

Giulia e Andrea hanno mentito secondo la maggior parte delle persone. Fatto sta che ultimamente Andrea sta ignorando ciò per supportare l’amico Ignazio Moser. Quest’ultimo sta affrontando una crisi con Cecilia Rodriguez a causa della gelosia di lei. Probabilmente i due giovani si stanno confortando a vicenda, anche se qualcuno insinua che sia tutto studiato a tavolino per non finire nel dimenticatoio.