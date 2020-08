DayDreamer, la verità di Demet Ozdemir sul rapporto con Can Yaman

La verità di Demet

Da quando è terminato il programma Uomini e Donne, i telespettatori stanno seguendo le vicende sentimentali del soap opera turca Daydreamer – Le ali del sogno. Grazie alla bravura degli attori del cast, la maggior parte degli italiani sono incollati davanti alla televisione. Il protagonista indiscusso è Can Yaman, il quale ha scalato la vetta del successo in Italia l’anno scorso con Sweet Better – Ingredienti d’amore.

Indossa i panni del fotografo Can Divit, un uomo molto affascinante che sostituisce il padre nella gestione dell’azienda di famiglia. Nel frattempo si innamora della stagista Sanem Aydin (Demet Ozdemir), la quale ha commesso degli errori che li hanno separati. Nella vita privata, invece, sembrano essere molto uniti al punto tale da scatenare il gossip su un loro fidanzamento. E’ stata lei a spiegare come stanno realmente le cose.

‘Lui non è un attore superficiale, tutt’altro!’

La verità di Demet sul tipo di rapporto che c’è con il collega Can non è passata inosservata sul web. In effetti i due attori stanno appassionando tutti la loro storia d’amore prevista dal copione da recitare. Non hanno mai nascosto la simpatia reciproca e che si vedono lontano dalle telecamere.

Demet ha garantito che Can è una persona profonda e piena di valori. Non ha solo il dono della bellezza, ma ha anche una bella anima. Si vogliono molto bene, però non sono mai andati oltre l’amicizia. Ragion per cui vorrebbero che la gente smettesse di divulgare false notizie. Come lei anche Can ha avuto modo di dire la sua durante un’intervista rilasciata a una rivista turca.

I fan del giovane sanno che non ama parlare della sua vita privata. Non a caso non è andato oltre sull’argomento, focalizzandosi sul tipo di donna che predilige. Per quanto riguarda i fan, Can ha detto di non tollerare quelli che con insistenza chiedono autografi e selfie. Infatti quando può, evita di esporsi in pubblico.

La seconda stagione nel 2021

La verità di Demet ha tolto ogni dubbio, come del resto la Mediaset ha chiarito i programmi che ha riservato per il futuro. SI dice che a metà settembre DayDreamer non andrà più in onda su canale 5, poiché tornerà Maria De Filippi. La seconda stagione, invece, è prevista per giugno 2021. I telespettatori non vorrebbero attendere tutto questo tempo, dunque potrebbero esserci dei colpi di scena.