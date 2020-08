Royal family, Meghan Markle e Kate Middleton ai ferri corti? Ecco il motivo

Meghan e Kate ai ferri corti?

Da quando Meghan Markle ha messo piede nella casa reale d’Inghilterra, i colpi di scena sono sempre dietro l’angolo. La regina Elisabetta non l’hai mai vista di buon occhio e pare che sia stato questo il motivo che ha spinto lei e William a vivere altrove. I coniugi si sono trasferiti negli Stati Uniti, dove hanno comprato villa lussuosa.

Hanno deciso di abbandonare la vita reale per dedicarsi alla produzione cinematografica. Da qualche settimana sono di nuovo al centro del gossip in seguito alla pubblicazione di un’autobiografia di lei intitolata Finding Freedom. Scritto da Omid Scobie e Carolyn Durand, ha fatto mobilitare la regina per far fronte legalmente agli scandali del contenuto. Non a caso Meghan ha parlato anche del suo rapporto con la cognata Kate Middleton.

Kate non voleva Meghan al matrimonio della sorella?

Meghan e Kate sono ai ferri corti? Ecco la domanda che in tanti si stanno ponendo. In effetti le vicende di corte hanno sempre appassionato la maggior parte del mondo, soprattutto con l’arrivo di Meghan.

Quest’ultima con il marito si dedica alla beneficenza, sostenendo economicamente l’associazione Baby2Baby che aiuta i bambini bisognosi. Meghan scende in campo in prima persona, sfoggiando pantaloncini e scarpe da ginnastica. Si tratta di un abbigliamento non consentito dalla famiglia reale, eppure lei coglie sempre l’occasione per esaltare la sua libertà. Per quanto riguarda la pubblicazione dell’autobiografia, non è stata autorizzata dalla coppia. Tuttavia non hanno smentito i contenuti, come i dissapori con Kate.

Tra una pagina e l’altra, si legge che tutto ha avuto inizio quando Pippa Middleton si sposò. La moglie di Harry non la voleva tra gli ospiti. Il motivo? Dato che Meghan riesce a catturare l’attenzione in un modo o nell’altro, si temeva che rubasse la scena alla sposa. Per ora non è ancora chiara la situazione, però sicuramente non è finita qui.

‘Ora posso dire di aver trovato la serenità’

Meghan e Kate ai ferri corti? Non ci sono ancora delucidazioni a riguardo. Fatto sta che ultimamente Meghan ha lanciato una frecciatina alla Royal family. Durante un’intervista ha parlato della sua vita lontana da Londra con William e il piccolo Archie. La duchessa di Sussex ha confessato di essere finalmente felice. Non avrà gradito la permanenza a Buckingham Palace?