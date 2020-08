Beautiful spoiler 25 agosto 2020: Hope pensa alla proposta di nozze

Cosa succederà nella puntata di Beautiful che andrà in onda martedì 25 agosto 2020 su Canale 5? Protagonista ancora una volta Hope, ancora distrutta per la perdita di Beth. La Logan inoltre ha appreso che Liam l’ha tradita con Steffy, anche se non è al corrente del fatto che sia stato Thomas a fare in modo che i due abbiano passato la notte insieme. Sentendosi sola, Hope si è avvicinata al Forrester junior, non sapendo il reale pericolo che corre.

Come sappiamo infatti, nelle scorse puntate di Beautiful, Thomas ha assistito alla morte di Emma senza muovere un dito. Xander però è certo della sua colpevolezza e così lo sta tenendo d’occhio. Il giovane sa che Thomas era sulla stessa strada in cui la Barber è deceduta, ma non sa come dimostrarlo. La strada sarà ancora irta di ostacoli.

Beautiful anticipazioni del 25 agosto 2020

Nella puntata di Beautiful di martedì, Hope ripenserà alla proposta di Thomas. Il giovane Forrester ha usato Douglas per raggiungere il suo scopo, ovvero sposare Hope e allontanarla così per sempre da Liam, ora vicino a Steffy e alle bimbe. Thomas ha detto al figlio di presentarsi davanti ad Hope con un anello e chiederle di diventare sua mamma. La dolcezza del piccolo di certo non è passata inosservata agli occhi dell’ingenua Logan.

Stando alle anticipazioni di Beautiful, Hope finirà con l’accettare la proposta, anche se vorrà prima riflettere un po’. In quel giorno infatti, si ricorderà di un anniversario speciale, ovvero di quando ha scoperto di essere in dolce attesa di Beth. Lo interpreterà come un segno del destino? Nel frattempo, Xander continuerà ad indagare sul conto del Forrester Junior, pronto anche a mettersi in pericolo pur di incastrarlo e farlo finire in prigione.

Douglas manipolato da suo padre

Stando alle anticipazioni della puntata di Beautiful riferite alla puntata di martedì 25 agosto, Hope non farà altro che pensare a quanto Douglas sia stato dolce. Il gesto di porgerle l’anello di fidanzamento le è rimasto nel cuore e, certa di farlo felice, inizierà a maturare l’idea di accettare di diventare la moglie di Thomas. In questo modo, il piccolo Douglas avrebbe una famiglia unita in grado di proteggerlo e soprattutto una madre.

Gli spoiler di Beautiful svelano che la decisione di Hope non piacerà alla sua famiglia. In particolare, Brooke le farà intuire di aver preso una strada sbagliata ma la sua ostinazione sarà più forte. Ridge appoggerà invece a pieno il futuro matrimonio.