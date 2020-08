Un posto al sole, spoiler 25 agosto 2020: Filippo pensa alla separazione

Cosa succederà nella puntata di Un posto al sole in onda martedì 25 agosto 2020 su Canale 5? Le cose non si metteranno bene tra Filippo e Serena, nonostante ci sia stato un timido tentativo di riavvicinamento, fallito dopo un banale incidente domestico della piccola Irene. Filippo inoltre ha scoperto che Leonardo spaccia e vende droga e vuole a tutti i costi che stia lontano dalla ex moglie e dalla figlia. Tregara è ancora nascosto nell’ombra ma Eugenio non molla la presa.

Nelle puntate di Un posto al sole della settimana, sembra invece ristabilirsi il feeling tra Marina e Roberto. La loro intesa diventerà ancora più forte quando Fabrizio partirà per la Russia. Intanto, Susanna è ancora in preda ai dubbi per la sua cotta nei confronti di Eugenio, proprio ora che sta per diventare la moglie di Niko e il matrimonio è vicino. Clara infine si metterà in una situazione pericolosa.

Un posto al sole anticipazioni martedì 25 agosto 2020

Nella puntata di Un posto al sole di martedì, Clara sarà ancora angosciata per la sorte di Alberto e della madre, che non dà notizie di sé. Tregara c’entra in tutto questo? La giovane, spaventata, si rivolge a Giulia e Angela, sperando che possano darle una mano a reperire notizie. Clara però si è messa in una situazione alquanto pericolosa, visto che ha voluto agire di testa propria. Roberto e Marina sono più vicini e capiscono che la loro intesa privata e professionale non può essere messa in discussione a causa della gelosia morbosa di Fabrizio.

Continuando con le anticipazioni di Un posto al sole, vedremo Roberto riflettere sulla proposta di Marina, che non lo ha lasciato indifferente. Filippo e Serena invece sono sempre più distanti. Il Sartori non si fida più della sua ormai ex moglie, vicino a un uomo come Leonardo, privo di scrupoli e soprattutto invischiato in affari non legali.

Viola è turbata

Gli spoiler dell’episodio di Un posto al sole che andrà in onda martedì 25 agosto 2020 su Rai 3 raccontano che Viola sarà molto pensierosa a causa del segreto che nasconde Eugenio. Clara invece verrà a conoscenza di una verità sconvolgente. Anche Patrizio sarà costretto a rivedere i suoi sentimenti nei confronti della bella Clara.

Infine, le anticipazioni di Un posto al sole di martedì dicono che Filippo penserà alla separazione giudiziale, anche se non saprà quanto questa scelta influirà sulla serenità di Irene. Cutugno invece sfiderà Franco per far colpo su Dolly.