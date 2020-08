Una Vita spoiler 25 agosto 2020: Cinta divisa tra Emilio e Rafael

Vediamo insieme le anticipazioni di Una Vita della puntata in onda martedì 25 agosto 2020 su Canale 5. Acacias è subbuglio per via della truffa ordita da Alfredo e Genoveva, che hanno costretto i vicini a investire tutti i loro risparmi nel Banco americano. Gli unici a sospettare sono Felipe e Ramon e per tale ragione la Salmeron ha fatto in modo che il Palacios avesse un incidente in macchina, finendo in ospedale. Per fortuna non ha riportato gravi ferite, ma Genoveva di certo non mollerà la presa.

Nelle puntate di Una Vita in onda su Canale 5 inoltre, Genoveva ha organizzato un’altra delle sue macchinazioni per distruggere Rosina e Liberto. La Salmeron ha sedotto il giovane sposo di Rosina, che ha ceduto alla tentazione. Ursula è stata incaricata di fare in modo che Casilda scoprisse i due abbracciati. Nella puntata di lunedì infatti, la domestica corre via disgustata dalla scena alla quale assiste e si imbatte proprio in Rosina. Liberto, sconvolto, prova a dare le sue spiegazioni alla moglie, ma senza alcun risultato.

Una Vita anticipazioni martedì 25 agosto 2020 su Canale 5

Stando agli spoiler di Una Vita, vedremo Cinta molto turbata. La giovane artista si è avvicinata a Rafael con la speranza di dimenticare il ragazzo del quale è innamorata ma sembra che non sia molto soddisfatta della sua scelta. A complicare le cose, nelle prossime puntate, sarà l’arrivo di Ledesma, che ricorderà a Rafael il suo patto: se non vuole essere denunciato per aver ucciso Federico, dovrà sposare Angelines, la sua goffa figlia.

Come farà Cinta? Nel frattempo, tra Rosina e Liberto calerà il gelo. Se l’uomo proverà a giustificarsi con la moglie raccontandole di essere caduto nel tranello di Genoveva, Rosina non ne vorrà sapere e, al contrario, mediterà di cacciarlo di casa. Susana, saputo dell’accaduto, cercherà di far ragionare l’amica.

Un dubbio d’amore

Antonito ha detto a Emilio di aver visto Cinta e Rafael baciarsi, gettandolo nello sconforto. Il ragazzo non può credere che la sua ex fidanzata l’abbia dimenticato in così poco tempo. Sconvolto, penserà che non sia più il caso di lottare per riconquistare il suo cuore. Stando agli spoiler di Una Vita, la situazione diventerà ingestibile.

Infine, nella puntata di Una Vita in onda martedì 25 agosto 2020 su Canale 5 vedremo Cinta immersa nei suoi pensieri. Anche se ora ha un nuovo amore, ripenserà ai momenti vissuti con Emilio. La figlia di Bellita inizierà a pensare di aver fatto una scelta sbagliata.