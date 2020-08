Oroscopo 24 agosto 2020: alcuni segni hanno un piede in due scarpe, attenti a essere scoperti

L’Oroscopo del 24 agosto esorta alcuni segni a prendere una decisione e a smettere di testare con un piede in due scarpe. Altri, invece, farebbero bene a rimandare le questioni importanti

Previsioni 24 agosto da Ariete a Vergine

Ariete. La giornata si prospetta un po’ impegnativa dal punto di vista sentimentale. Non siete pienamente soddisfatti del vostro rapporto di coppia e questo potrebbe portarci a dire cose che potrebbero causare qualche discussione. Nel lavoro dovete rivedere alcune cose, potrebbero esserci novità inattese.

Toro. Le coppie che hanno attraversato una burrasca di recente potrebbero chiarire le cose. Attenzione, questo non vuol dire che tutti i problemi verranno risolti in positivo, potrebbe anche accadere di comprendere che non ci sia più nulla da fare. Attenzione alle spese impreviste.

Gemelli. Questo non è il momento giusto per avanzare delle pretese sul lavoro. L’Oroscopo del 24 agosto vi annuncia che potrebbero esserci delle discussioni, pertanto, è opportune attendere che si calmino le acque. In amore c’è ancora un buon transito, quindi approfittare per sfoderare tutte le vostre armi seduttive.

Cancro. Oggi vi sentite un po’ sottotono sia in campo lavorativo sia amoroso. Questo vuol dire che siete poco lucido per prendere delle decisioni importanti. Attendete tempi migliori e lasciatevi coccolare e un po’ in più dalle persone che vi amano. Se potete, prendetevi una piccola pausa dagli impegni e dedicatevi a voi.

Leone. I nati sotto questo segno potrebbero attraversare una tempesta in campo amoroso. Attenzione agli eventi inattesi e, soprattutto, agli intrusi. In questo momento potrebbero accadere delle cose in grado di mettere in discussione tutto ciò che avete costruito fino ad ora. Cercate di evitare le discussioni sul lavoro, a meno che non me valga davvero la pena.

Vergine. Presto potrebbero verificarsi delle situazioni davvero molto emozionanti. Attenti ai sentimenti, che potrebbero giocarvi qualche scherzetto. Sul lavoro vi sentite un po’ insoddisfatti, ma non temete, presto arriveranno delle soddisfazioni.

Oroscopo da Bilancia a Pesci

Bilancia. Se avete vissuto un periodo un po’ turbolento dal punto di vista sentimentale, adesso potrebbero esserci dei miglioramenti. Cercate di non pensare troppo al passato. Se avete perdonato non rimuginate più e guardate al futuro. Nel lavoro ci saranno delle novità a breve. Siate pazienti

Scorpione. L’Oroscopo del 24 agosto esorta i nati sotto questo segno a prepararsi a delle novità. Cercate di essere un po’ più flessibili quando la vita sidiverte a mescolarvi un po’ le carte in tavola. In amore sono favoriti i nuovi incontri, pertanto, se siete single, approfittate di questo momento di fortuna.

Sagittario. In amore potreste vivere un momento molto intenso che vi porterà a dover compiere una scelta importante. Se non sapete cosa volete, è il caso di fermarvi e di riflettere senza prendere decisioni affrettate. A lavoro potrebbero esserci delle situazioni un po’ fastidiose da mettere a posto. Cercate di essere calmi.

Capricorno. Coloro i quali sono insoddisfatti in campo lavorativo sono portati a prendere delle decisioni importanti. Anche in amore potreste trovarvi dinanzi un bivio. Ciò che non va talvolta non può essere riparato in alcun modo. Provate a palesare ciò che non vi sta bene e vedrete che tutto andrà per il meglio

Acquario. In campo lavorativo potreste trovarvi a risolvere delle questioni in sospeso. L’Oroscipo del 24 agosto vi consiglia di non esporti troppo. In amore, invece, non è il momento adatto per fare luoghi a discussioni insignificanti. Siate più tolleranti ed evitate di cadere in polemiche inutili che potrebbero solo incrinare il rapporto.

Pesci. Molti di voi sono un po’ troppo confusi dal punto di vista sentimentale. Forse è giunto il momento di fare un po’ di chiarezza. Il modo migliore per capire da che parte andare è fermarsi e restare un po’ da soli. Nel lavoro dovete essere pazienti e non perdere la concentrazione, qualcuno potrebbe mettervi i bastoni tra le ruote