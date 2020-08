Uomini e Donne, ecco quando ci sarà la prima registrazione nello studio

La prima registrazione nello studio

Uomini e Donne è il programma pomeridiano più amato dai telespettatori della Mediaset. Il merito è senza dubbio di coloro che decidono di mettersi in gioco davanti alle telecamere. Purtroppo alcuni partecipanti non sono interessati a trovare l’anima gemella, bensì la popolarità. Basta ricordare Sara Affi Fella, la quale scelse Luigi Mastroianni mentre era ancora legata al fidanzato Nicola Panico.

Nonostante tutto altri sono stati più fortunati e sono convolati a nozze, come Clarissa Marchese e Federico Gregucci. Sossio Aruta, noto come il latin lover del Trono Over, è andato via da UeD con Ursula Bennardo e attualmente si dedicano alla piccola Bianca. Per quanto riguarda Gemma, a breve scopriremo cos’è realmente accaduto con Nicola Vivarelli. La data d’inizio è ufficiale, questa settimana si riaprirà lo studio di Cinecittà.

Saranno presenti le coppie di Temptation Island

La prima registrazione nello studio avverrà giovedì 27 agosto. Secondo fonti attendibili pare che ci saranno delle novità. In primis verranno rispettate le norme imposte dal governo per fronteggiare il Coronavirus. Non a caso non sarà presente il pubblico accanto a Maria De Filippi seduta sulle scale, come sua consuetudine.

Inoltre si dice che i partecipanti del Trono Classico e Over potranno vivere insieme l’esperienza televisiva. Tronisti, corteggiatori, dame e cavalieri faranno parte della stessa puntata. E’ stata confermata la presenza di Gianni Sperti e Tina Cipollari, la quale riprenderà i battibecchi con Gemma. La prima puntata prevede che ci siano le coppie del reality delle tentazioni.

Sicuramente si dovranno difendere dalle critiche Valeria e Ciavy, in quanto molti credono che abbiano finto per la notorietà. Se non altro lei ha dato visibilità ad Alessandro Basciano, probabile tronista della nuova edizione. Anche Andrea e Anna saranno attaccati per il comportamento della donna assunto nel villaggio. Infatti ha promesso che ricorrerà alle vie legali per le offese ricevute a titolo gratuito.

Gemma tornerà senza Nicola?

La prima registrazione nello studio darà spazio alla dama torinese, la quale racconterà di come sono andate le cose con Nicola. Pare che sia stata lei ad allontanarlo per la differenza d’età, ma lui si è subito consolato tra le braccia di un’altra. Si tratta di una giovane trentenne che non ha a che fare con il mondo dello spettacolo. Per scoprire meglio i dettagli, non ci resta che attendere.