Grande Fratello Vip, Patrick sbotta contro Antonella: ‘Chissà chi la spinge’

Patrick sbotta contro Antonella

A settembre andrà in onda la nuova edizione del Grande Fratello Vip. Al timone della conduzione ci sarà anche stavolta Alfonso Signorini, affiancato da Pupo e Antonella Elia. Il cast non è ancora al completo, ma sicuramente ne fanno parte Gabriel Garko ed Elisabetta Gregoraci. Anche se non ha avuto inizio il reality, è già al centro delle polemiche.

In primis per il promo realizzato senza rispettare le norme di prevenzione contro il Coronavirus. In pratica i tre si sono mostrati senza mascherina e hanno ignorato del tutto il distanziamento sociale. Poi la critica è arrivata anche per la scelta di dare il ruolo di opinionista ad Antonella. Una è stata fatta da Patrick Pugliese sui social.

‘Perché Antonella può fare quello che vuole?’

Patrick sbotta contro Antonella con una Instagram Story che sta circolando sul web. Secondo il suo parere, la donna avrebbe le spalle ben coperte. Non si è comportata bene nella casa del Gf Vip al punto tale da sfiorare delle risse con alcuni concorrenti. Con Valeria Marini ha oltrepassato il limite mettendole le mani addosso, ma non è stata squalificata.

Stessa cosa ha fatto con Fernanda Lessa, la quale aveva preso di nascosto dei biscotti che custodiva nell’armadio. Con Paolo Ciavarro ha discusso per una nomination e infine con Patrick si è scontrata per una spinta che non c’è mai stata. In pratica Antonella lo aveva incolpato di questo gesto, però le telecamere hanno dato ragione all’uomo.

Nonostante tutto Antonella non è mai stata punita per la cattiva condotta. Molti hanno insinuato che rientra tra le simpatie di Signorini e ad oggi ne hanno avuto la conferma. Patrick ha sottolineato che non ha menzionato il conduttore nel suo discorso. Semplicemente ha espresso un parere, ovvero che ha le conoscenze giuste.

Torna il sereno con Pietro

Patrick sbotta contro Antonella, la quale sta optando per il silenzio. Le persone a lei più vicine sostengono che si stia godendo le vacanze con il fidanzato Pietro Delle Piane. Dopo Temptation Island sembrava che i due si fossero lasciati, ma poi le cose sono andate diversamente. Adesso sono più uniti che mai, anche se qualcuno ipotizza l’esistenza di un accordo segreto studiato a tavolino per avere notorietà. Sarà davvero così?