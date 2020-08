Totti e Ilary Blasi furiosi per la foto di Chanel: “Il lato B di nostra figlia minorenne messo in copertina…”

Francesco Totti e Ilary Blasi furiosi su Instagram: il motivo

Francesco Totti e la moglie Ilary Blasi hanno deciso di dire la loro dopo essere rimasti in silenzio per qualche giorno. In poche parole la coppia non ha per niente digerito lo scatto che mostra la loro secondogenita Chanel , finita nella copertina del noto magazine Gente.

La 13enne era stata fotografata in compagnia dell’ex attaccante della Roma al mare, con il volto pixelato, una regola deontologica che viene imposta per le foto che ritraggono minorenni, ma con il lato B in primo piano. Circostanza che ha fatto storcere il naso alla conduttrice di casa Mediaset e allo sportivo giallo-rosso. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa è accaduto di recente e la reazione dei diretti interessati.

La coppia agirà per le vie legali contro il magazine Gente?

Al momento non è chiaro se Francesco Totti e Ilary Blasi vogliano agire legalmente rivolgendosi ai loro avvocati. Una scelta che gli stessi utenti sul web e fan dei due artisti li hanno invitati a farla per tutelare la ragazzina.

Nel frattempo, però, sul suo account Instagram l’ex padrona di casa del Grande Fratello Vip e de Le Iene Show ha voluto prendere posizione sulla vicenda. In poche parole la donna con una Storia ha rimproverato in pubblico la direttrice del settimanale Gente, Monica Mosca. (Continua dopo il post)

Francesco Totti e Ilary Blasi si scagliano contro il direttore della rivista Gente

Attraverso una Storia su Instagram, Ilary Blasi ha condiviso uno scatto sia della copertina di Gente incriminata, con una emoji ‘arrabbiata’ a coprire il lato B della secondogenita Chanel, sia un commento al vetriolo contro la direttrice della rivista.

“Ringrazio il direttore Monica Mosca per la sensibilità dimostrata mettendo in copertina il lato B di mia figlia minorenne, senza curarsi del problema, sempre più evidente, della sessualizzazione e mercificazione del corpo delle adolescenti”, ha scritto la dolce metà di Francesco Totti, ricevendo l’appoggio da parte di tutti i suoi follower. Lo stesso, identico messaggio nelle Storie di Instagram è stato postato dal padre. Post che ha trovato il pieno appoggio da parte di tutti coloro che seguono la coppia sui loro rispettivi social network.