Vasco Rossi sbotta su IG mostrando il dito medio: “Fottetevi da soli negazionisti del ca**o”

Vasco Rossi si sfoga su Instagram contro i negazionisti

Nelle ultime ore la famosa rockstar di casa nostra Vasco Rossi ha avuto un duro sfogo sui social network. L’interprete di ‘Alba chiara’ ha alzato i toni contro il mondo complottista, ovvero contro coloro che negano l’esistenza o la pericolosità dell’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19.

Il noto cantante lo ha fatti utilizzando pochissime parole accompagnate da immagini molto significative è condivise sul suo seguitissimo profilo Instagram. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa ha scritto il professionista di Zocca che con le sue canzoni ha fatto sognare, piangere ed innamorare numerose generazioni. (Continua dopo le foto)

Le dure parole della rockstar di Zocca

Attraverso il suo account Instagram, seguito da milioni di follower, Vasco Rossi si è sfogato in questo modo: “Fottetevi da soli negazionisti e terrapiattisti del ca**o”. Una frase abbastanza forte quella utilizzata dalla rockstar italiana detta mentre pedala in bicicletta durante un allenamento. Successivamente ha postato uno scatto che lo mostra sul palco col dito medio in primo piano. Per concludere si vede l’incontro con un gruppo di fan che lo attendevano al termine della sua escursione.

“Tutti con la mascherina, bene bene”, ha detto il Vasco nazionale. Rossi ha fatto un’escursione al Corno alle Scale. Per scappare alla calura estiva mercoledì scorso il professionista emiliano è salito sull’appennino bolognese, dove sperava di non essere riconosciuto. Una decisione un po’ rischiosa, vista la fama del cantante, infatti, già durante la sua salita al rifugio utilizzando la seggiovia Cavone qualcuno si è chiesto se quella persona fosse lui chiedendo foto e autografi. (Continua dopo le foto)

Vasco Rossi mostra il dito medio: la reazione del popolo del web

In poche parole la rockstar di Zocco ha lanciato una vera e propria frecciatina velenosa nei confronti di due categorie ben precise i negazionisti del Covid e i Terrapiattisti. Ovvero coloro che rifiutano in toto tutto quello che arriva dalla scienza tradizionale, dalle istituzioni e dai ricercatori, mettendoli sullo stesso piano.

Ovviamente l’iniziativa social del noto cantante ha scatenato una serie di reazioni avverse tra il popolo del web. Una parte lo ha sostenuto, mentre l’altra lo ha aspramente criticato utilizzando anche un linguaggio abbastanza colorito.