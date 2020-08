Daniela Martani chiede i 600 euro di bonus, ma frequenta tutti i locali della Sardegna. Bufera sul web [FOTO]

Daniela Martani di nuovo nella bufera

L’ex gieffina Daniela Martani è finita ancora una volta al centro delle polemiche dopo aver condiviso su Twitter i risultati del test anti Covid. Ma la ragione del polverone mediatico che ha causato nella ultime ore sono nate grazie all’incoerenza dimostrata dall’ex hostess di Alitalia. Ma andiamo con ordine e vediamo cosa ha combinato stavolta la frequentatrice di salotti Rai e Mediaset. (Continua dopo la foto)

L’ex gieffina quando chiedeva i 600 euro di bonus al Governo

Lo scorso 20 aprile, quando l’Italia si trovava in quarantena, Daniela Martani aveva postato un tweet abbastanza polemico in cui lamentava di non aver ancora ricevuto i 600 euro di bonus erogati dall’attuale Esecutivo per le partite Iva, durante l’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19.

L’ex concorrente del Grande Fratello scriveva questo su Twitter: “A quanti di voi partite Iva che avete fatto richiesta dei 600€ non sono ancora arrivati? A me ancora no. Se non avessi avuto dei soldi da parte sarei morta di fame. Grazie governo dei miei stivali, 2 mesi di lockdown senza vedere un euro. Vergognatevi”.

Nulla di strano visto che gran parte ei lavoratori italiani si sono lamentati per la stessa cosa. Ma quello che fa arrabbiare è la incoerenza dell’ex gieffina. Infatti, giorni fa la stessa era sul traghetto che porta a La Maddalena, rifiutandosi di indossare la mascherina, dicendo ai suoi follower di essersela spassata sull’isola nei locali più esclusivi.

Il duro sfogo di Daniela Martani sui suoi social network

“Tornata dalla Sardegna stamattina. Fatto il test. Ho frequentato tutti i locali della Costa Smeralda: Just Cavalli, Country e Billionaire accusati di essere gli untori che non rispettano le regole. Al mare nelle spiagge più affollate, la sera nelle piazze piene. Risultato: negativa”. sono queste le parole che Daniela Martani ha scritto su Twitter, mentre su Instagram ha scritto un messaggio ancora più lungo.

In poche parole l’ex gieffina ha fatto intendere che la Sardegna non è un focolaio da Covid-19. Inoltra ha ribadito che essendo vegana ha un sistema immunitario più efficiente di coloro che non lo sono. Affermazioni che hanno scatenato l’ira del popolo del web e lei per tagliare la testa al toro ha bloccato molti internauti.