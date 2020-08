Naike Rivelli contro Caterina Collovati sulla foto di Arisa: “Maestrina frustrata…Evviva la fi*a” [FOTO]

Naike Rovelli contro Caterina Collovati

Qualche giorno fa Arisa ha condiviso una sua foto in bikini, un segnale contro il body shaming. In quell’occasione la nota cantante che in realtà si chiama Rosalba Pippa si è fatta vedere al naturale, ovvero senza nascondere le imperfezioni di un fisico normale. A supporto della professionista è arrivato l’intervento di Naike Rivelli, figlia di Ornella Muti.

La 45enne ha voluto replicare alla giornalista e conduttrice televisiva Caterina Collovati dandone della maestrina frustrata perché giorni fa ha espresso un parere negativo sull’artista. Ma andiamo con ordine e vediamo cosa è accaduto in questi giorni.

Il giudizio di Caterina Collovati alla foto di Arisa in bikini

Qualche giorno fa Arisa mostrandosi in bikini aveva riscosso tanti pareri positivi da parte dei follower, tra cui anche quello di personaggi del mondo dello spettacolo come Fedez e Caterina Balivo.

Tuttavia alcuni utenti web si sono scagliati contro Rosalba Pippa, tra questi anche la giornalista Caterina Collovati, che aveva commentato così lo scatto in questione: “La moda del poitically correct ha rimbambito tutti… body positivity e balle varie, che noia! Ciò che balza all’occhio in questa foto non sono i rotolini di ciccia di #rosalbapippa in arte #arisa che trovo anche divertenti. È quel pube sbattuto in faccia al lettore che mi pare fuori luogo”. (Continua dopo il post)

La replica di Naike Rivelli su Instagram

A distanza di qualche giorno è giunta la replica da parte di Naike Rivelli, che ha commentato un repost condiviso sull’account Instagram di Dagospia proprio con lo scatto che mostra Arisa in bikini e il commento di Caterina Collovati. La figlia di Ornella Muti si è schierata totalmente dalla parte della cantante, bacchettando in pubblico la giornalista.

“Che co**ioni.. quanto perbenismo assurdo! Evviva la fi*a! Evviva il pube, evviva una donna che fa uno scatto meraviglioso! Che noia che ci debba sempre essere quell’aggiunta da maestrina frustrata che vuole fare L’intellettuale….Instagram è un social dove ognuno Posta qualcosa di proprio, che lo rappresenta! Stare lì a guardare quello che fanno gli altri (almeno che non stanno postando cose controproducenti per il prossimo o il pianeta) è da stupidi.. non so chi sia Caterina Collovati”. Ma lo sfogo della modella 45enne non è terminato qui. Ecco il commento integrale della donna: