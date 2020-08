Sammy Hassan torna a parlare di Giovanna Abate e di Uomini e Donne: come stanno le cose oggi (FOTO)

In queste ore Sammy Hassan ha deciso di dedicarsi un po’ ai follower rispondendo alle domande dei fan, tra di esse, ovviamente, non sono potuti mancare riferimenti a Uomini e Donne e a Giovanna Abate. L’ex corteggiatore ha risposto senza troppi giri di parole alle curiosità dei fan ed ha spiegato come stiano le cose oggi.

In particolar modo, ha confessato cosa farebbe se potesse tornare indietro e se ha più sentito l’ex tronista. In seguito, ha parlato anche di altri argomenti che riguardano la sua vita privata e la sua carriera.

I rapporti tra Sammy Hassan e Giovanna Abate oggi

Sammy Hassan, nel botta e risposta con i fan, ha dichiarato di non essere più in contatto con Giovanna Abate. Nello specifico, ha confermato che tutto ciò che i due dovevano dire, lo hanno detto in passato, pertanto, non c’è null’altro da aggiungere. Entrambi stanno trascorrendo due vite separate e non hanno avuto mai più modo di frequentarsi. Lui si sta molto dedicando alla sua famiglia e a suo figlio. A partire da settembre si metterà sicuramente alla ricerca di un nuovo lavoro, dato che lo ha perso durante il lockdown.

In merito alla questione, il giovane ha ammesso che il suo più grande sogno è quello di aprire un ristorante tutto suo e sta lavorando affinché si realizzi questo suo desiderio. Sul tema Uomini e Donne, invece, Sammy ha detto che se potesse tornare indietro rifarebbe tutto uguale, anche se le cose non sono andate esattamente per il meglio. Inoltre, l’esperienza che ha vissuto nel talk show gli basta e gli avanza. (Continua dopo le foto)

Le domande piccanti

Questo vuol dire che dopo il percorso fatto con Giovanna Abate, Sammy Hassan non tornerebbe mai più nella trasmissione di Maria De Filippi. Al momento, tornare nel mondo della televisione non è certamente una cosa che gli interessa. In seguito, poi, il ragazzo ha risposto anche ad altre curiosità, anche un po’ piccanti. Diversi fan, infatti, gli hanno chiesto da quanto tempo non facesse l’amore.

Tale domanda serviva a capire anche come stia procedendo la vita sentimentale del giovane. Tuttavia, Hassan è stato molto reticente sulla questione ed ha deciso di non rivelare la verità. Nel dettaglio, ha detto che generalmente queste sono questioni private che preferisce tenere per sé.