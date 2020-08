Temptation Island: ecco le prime due coppie ufficiali dell’edizione di Alessia Marcuzzi

Le prime due coppie della nuova edizione del programma sono state presentate con un promo in tv. Ecco di chi si tratta

Temptation Island: le prime due coppie ufficiali

Come sapete l’edizione di Temptation Island con Filippo Bisciglia andata in onda nel mese di luglio e adesso sta per arrivare quella condotta da Alessia Marcuzzi. Tuttavia, quella che di solito doveva essere l’edizione vip non sarà vip. Sarà un’edizione completamente nip, come ha confermato Maria De Filippi.

In un promo pubblicitario in queste ore sono state presentate le prime due coppie. Si tratta di Carlotta e Nello e Nadia e Antonio. Nella prima coppia, che ha una relazione da sei anni, c’è un momento di forte indecisione. Lei ha chiamato il programma perchè a questo punto vorrebbe lasciare il compagno oppure sposarlo. Lui, invece, vorrebbe la convivenza. (Continua dopo il video)

La seconda coppia è un po’ particolare e ha già infiammato gli utenti e le pagine trash dei social. Infatti, Antonio ha detto di avere 32 anni, una relazione con Nadia da 1 anno e 9 mesi e di essere più grande di lei di 10 anni. È stato lui a chiamare il programma perchè la ama ma ha paura che non sia la persona giusta con la quale costruire un futuro. Lei, infatti, è la classica ragazza “viziata, che sta sempre sul divano con il cellulare in mano e non fa niente tutto il giorno“. (Continua dopo il video)

Nadia in uno sfogo individuale ha poi detto: “Lui pensava di aver trovato la ragazza che lavava, puliva e cucinava ma io sono l’opposto di questo e non permetterò a lui e a nessun altro di cambiarmi“. Ovviamente questo ha innescato molti commenti negativi e critiche alla ragazza. Voi che cosa ne pensate di queste due coppie?

L’edizione vip salta

La situazione di emergenza sanitaria non ha permesso il normale svolgimento di molte attività, tra queste anche le produzioni dei programmi televisivi. Tuttavia, Temptation Island è andata in onda comunque con Filippo Bisciglia osservando tutte le precauzioni del caso. L’intero cast e gli addetti ai lavori hanno trascorso un periodo di isolamento e effettuato controlli continui.

Se nell’edizione di Filippo Bisciglia ci sono state due coppie vip, ma il programma non ha cambiato nome, questa volta Alessia Marcuzzi dovrà gestire le storie di persone comuni e non vip, come ha fatto l’anno scorso. Maria era molto più contenta, come se la caverà Alessia?