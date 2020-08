Stefano De Martino pubblica un video criptico, i fan: “Vedo l’ombra di Belen nell’acqua” (VIDEO)

Quest’anno Stefano De Martino e Belen Rodriguez hanno fatto vacanze separate, almeno sembra, dato che sul profilo di lui è apparso un video criptico. La coppia ha interrotto il matrimonio, per la seconda volta, a causa di un presunto tradimento da parte del ballerino.

In queste settimane, però, sono stati davvero moltissimi i rumors sul loro conto, alcuni dei quali volti ad evidenziare un ipotetico ritorno di fiamma. Proprio alcune ore fa, infatti, Stefano ha pubblicato una clip in cui pare essere presente anche la sua ex.

Il video criptico di Stefano De Martino

Il video criptico di Stefano De Martino ha generato immediatamente un gran rumore sul web. Il ballerino ha postato un video in cui ha inquadrato il sole tramontare in una distesa di acqua e rocce. Dalla ripresa, però, alcuni fan hanno notato il profilo di una donna. Lateralmente, infatti, è possibile scorgere una sagoma molto simile ad un corpo e in molti si sono chiesti a chi potesse appartenere. La maggior parte degli utenti ha ritenuto che quelle curve sinuose appartenessero alla showgirl.

In molti, dunque, hanno commentato chiedendo al conduttore di Made in Sud di chiarire cosa sia successo tra lui e la sua ex, ma Stefano ha preferito adoperare la via del silenzio. Il protagonista non è mai intervenuto per chiarire se ci sia stato o meno un riavvicinamento tra i due. Ad ogni modo, a gettare ulteriore pepe sulla vicenda ci ha pensato Belen Rodriguez. (Continua dopo il video)

La replica di Belen Rodriguez

Alcune ore dopo la pubblicazione del video criptico di Stefano De Martino, Belen ha pubblicato una foto sul suo profilo Instagram. Nello scatto sembra sia inquadrato lo stesso sfondo presente nel video del suo ex. A notare questo particolare sono state diverse persone che, tuttavia, hanno interpretato in modo variegato questo gesto.

Secondo alcuni, i due si trovavano nello stesso posto ed hanno voluto lanciare dei segnali confusi ai numerosi follower che seguono la loro storia. Altri, invece, hanno accusato Belen di aver voluto copiare il suo ex pubblicando un contenuto molto simile a quello del ballerino solo per provocarlo. Anche in questo caso, però, non sono pervenute spiegazioni da parte della diretta interessata. Non ci resta che attendere per capire come stiano andando realmente le cose tra i due protagonisti.