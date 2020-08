Uomini e Donne, ex corteggiatore positivo al Covid: ‘Se siete stati a contatto con me controllatevi e state lontano dalle altre persone’

Un ex corteggiatore è risultato positivo al Coronavirus, ma non ha sintomi. Tuttavia, attraverso i social, ha fatto un appello molto chiaro

Uomini e Donne: un ex corteggiatore positivo al Covid-19

L’emergenza sanitaria che ha coinvolto il mondo a causa della diffusione del Coronavirus ha messo in ginocchio molti Paesi prima dell’estate. Tutti hanno vissuto un periodo di lockdown in cui c’erano restrizioni molto severe da parte del governo.

Tuttavia, nei mesi estivi molte persone hanno deciso di non rinunciare alla normale vita e andare in vacanza in Italia e all’estero. Adesso pare che questo stia portando dei problemi. Infatti, molti di loro sono positivi al Covid-19.

La notizia ha fatto scalpore anche perchè alcune di queste persone sono note al pubblico avendo partecipato a programmi televisivi come Temptation Island e Uomini e Donne. Al momento due ex tentatrici sono positive e hanno trascorso le vacanze in Sardegna. Poi hanno comunicato la loro positività anche Giulia Latini e Vittoria Deganello, due ex corteggiatrici di Uomini e Donne. Tra loro ci sono sintomi più o meno gravi e sono ovviamente in isolamento. Le ultime due avevano trascorso questi mesi tra la Sardegna e Ibiza.

Adesso alla lista si è aggiunto anche un ex corteggiatore di Uomini e Donne: Andrea Melchiorre. Lui è in Sardegna dai primi giorni di agosto e ha fatto il tampone pur non avendo nessun sintomo. Il risultato è stato positivo. (Continua dopo la foto)

L’appello

Attraverso le storie di Instagram Andrea ha detto che sta bene e non ha nessun sintomo al momento, ma ovviamente deve stare in isolamento fino a quando il risultato del tampone non sarà negativo. Nel frattempo ha provato a contattare le persone che hanno trascorso del tempo con lui ma ha preferito farlo pubblicamente per raggiungere tutti, anche quelli che hanno fatto una foto con lui. L’ex corteggiatore ha invitato queste persone a fare il tampone e a rimanere a distanza dalle altre persone.

Il percorso di Andrea a Uomini e Donne

Vi ricordate il percorso di Andrea Melchiorre a Uomini e Donne? Lui ha corteggiato alcuni anni fa Valentina Dallari. Lei era indecisa tra lui e Gianluca Tornese e poi ha scelto Andrea. Ma la relazione tra di loro è andata avanti per pochi mesi e poi si sono lasciati molto male. Valentina ha affrontato un percorso di riabilitazione per anoressia e ha accusato Andrea di aver contribuito alla sua malattia. Lui ha preso provvedimenti legali anche per altre dichiarazioni dell’ex tronista.