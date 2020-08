Nilufar Addati positiva al Covid: “Il silenzio era per tranquillizzare me stessa” (FOTO)

Un po’ di giorni fa, l’ex tronista di Uomini e Donne, Nilufar Addati, ha confessato di essersi sottoposta al tampone per il Covid. La ragazza ha detto che avrebbe aggiornato i fan in merito all’esito, ma così non è stato, almeno fino a pochi minuti fa.

La sua assenza ha fatto paventare ma anche infuriare i suoi fan. Molte persone, infatti, sono accorse al di sotto del suo ultimo post, risalente al 16 agosto, per esortare la giovane a farsi viva. Pochissimo fa, però, è arrivato finalmente il responso: Nilufar ha il Coronavirus.

Nilufar e il tampone per il Covid

Dopo aver trascorso le vacanze in giro per l’Italia, in particolar modo in Sardegna, molti personaggi popolari hanno scoperto di aver contratto il Coronavirus. Numerose persone, infatti, al ritorno dai loro viaggi, si sono recati ad effettuare il tampone per il Covid e tra queste c’è stata anche Nilufar Addati. Diversi giorni fa, l’ex volto di Uomini e Donne aveva annunciato di essersi messa in auto isolamento domiciliare nell’attesa dell’esito dell’esame. La giovane aveva annunciato che il test sierologico fosse negativo, mentre era in attesa del risultato del tampone.

Nella sua ultima IG Stories, la protagonista si era inquadrata mentre era intenta a misurare la temperatura corporea per monitorare la situazione. Dopo tale contenuto, però, la fanciulla è letteralmente sparita. Nilufar ha fatto perdere le tracce di sé non dicendo ai fan né quanto avesse di febbre né quale fosse l’esito del test. Trascorsi diversi giorni, però, i follower hanno cominciato a scalpitare e a fare domande.

Bufera contro l’Addati, arriva la risposta

Numerosi utenti hanno commentato al di sotto dell’ultimo post di Nilufar Addati chiedendole di rivelare l’esito del tampone per il Covid. Tra i vari commenti, però, ce ne sono stati anche alcuni volti a criticare il comportamento della giovane. Diverse persone, infatti, l’hanno accusata di non avere il coraggio di rivelare di essere positiva. Dopo essersi divertita in giro per locali, adesso non ha il coraggio di assumersi le sue responsabilità. (Continua dopo il post)

Altri, invece, si sono mostrati decisamente più preoccupati ed hanno detto di sperare che non sia ricoverata in qualche ospedale in condizioni gravi. Finalmente, dopo diversi giorni di silenzio, Nilufar ha raccontato la verità. La ragazza ha scoperto di essere positiva al tampone per il Covid. Adesso è in isolamento in casa sua. I suoi genitori si sono sottoposti al tampone che, per fortuna, è negativo.