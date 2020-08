Oroscopo 25 agosto 2020: giornata sottotono per i Leone, ripresa per l’Acquario

L’Oroscopo del 25 agosto denota una giornata sottotono per i Leone. Grande ripresa per i nati sotto il segno dell’Acquario

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Il periodo è molto favorevole dal punto di vista professionale. Se state pensando di dare luogo a nuovi accordi, sappiate che potrete ottenere molto. In amore c’è una fase di recupero. Approfittate di questo momento per rimediare a qualche discussione avuta o per cimentarvi in nuove conoscenze.

Toro. L’Oroscopo del 25 agosto vi anticipa che potreste riscontrare qualche problema in amore se siete vincolati ad una relazione troppo monotona. In questo periodo potreste sentire il bisogno di cambiare. Attenzione a non compiere scelte affrettate di cui potreste pentirvi in seguito.

Gemelli. Per i nati sotto questo segno è giunto il momento di pensare in grande e di fare progetti importanti. In amore potreste vivere qualche piccolo momento di polemica, ma nulla che non possa risolversi con una bella cenetta romantica. Sul lavoro serve maggiore organizzazione.

Cancro. Oggi potreste sentirvi un po’ demotivati sia dal punto di vista professionale sia sentimentale. Probabilmente non siete soddisfatti della vostra vita in questo momento. Ricordate, però, che per cambiare le cose dovete attivarvi per fare qualcosa. Non lasciatevi divorare dalla pigrizia.

Leone. Questa non è la giornata più adatta per prendere decisioni importanti. Vi sentite un po’ troppo stanchi e confusi sul da farsi. Lasciatevi consigliare da chi ne sa più di voi e non pensate che chiedere aiuto a qualcuno sia sintomo di debolezza. In amore potrebbe esserci qualche incomprensione.

Vergine. Oggi vi sentite particolarmente audaci e pieni di energia. Chi avrà la fortuna di starvi accanto non potrà fare a meno di essere catturato dal vostro fascino e dall’esuberanza. Siete curiosi di cimentarvi in nuove avventure e questo favorirà certamente i single e le nuove conoscenze.

Previsioni 25 agosto da Bilancia a Pesci

Bilancia. In amore potete recuperare se avete avuto delle discussioni di recente. Cercate, però, di evitare di cadere nelle provocazioni. Nel lavoro ci son dei segnali di ripresa, ma siete ancora un po’ incerti sul da farsi. Se non siete soddisfatti di ciò che state facendo non esitate a guardarvi attorno.

Scorpione. La Luna è entrata nel vostro segno e questo vi rende particolarmente sensibili ed empatici. Cercate di non essere troppo sospettosi nei confronti degli altri, non tutti stanno tramando contro di voi. In amore sarete passionali ed emotivamente coinvolti. Nel lavoro cercate di non prendervela per ogni cosa.

Sagittario. Chi si sta trovando ad affrontare un nuovo lavoro o un nuovo progetto potrebbe restare demoralizzato da qualche contrattempo. Non lasciatevi sopraffare dagli imprevisti e datevi da fare per rimediare. In amore c’è una bella ripresa. Se avete avuto qualche discussione, adesso è ora di fare la pace.

Capricorno. Il vostro problema principale al momento sono le finanze. L’Oroscopo del 25 agosto vi esorta a tenere a bada questo aspetto in modo da evitare di fare acquisti d’impulso di cui potreste pentirvi. Nel lavoro vi sentite un po’ demotivati, cercate di non perdere la fiducia in voi stessi.

Acquario. I sacrifici verranno ricompensati. Più vi impegnerete sia nel lavoro sia in amore e più potrete ottenere degli splendidi risultati. Non lasciatevi abbattere da qualche piccolo imprevisto o rallentamento. Se state pensando di incominciare un nuovo progetto, fate attenzione alle spese.

Pesci. Coloro i quali svolgono lavori creativi saranno molto favoriti in questo periodo. Al momento la vostra immaginazione è alle stelle e questo vi rende dei grandi sognatori. Ad ogni modo, cercate di non restare troppo con la testa tra le nuvole, o potreste perdere il contatto con la realtà.