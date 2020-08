Battiti Live 2020, ecco chi si esibirà durante la quarta puntata

Battiti Live 2020, torna a pieno regime pronto per ascolti record

Battiti Live 2020 sta tornando dopo la pausa di Ferragosto. Questa sera andrà in onda la quarta puntata di Live ricca come ogni lunedì di tanti cantanti. Come sempre, anche stasera alla conduzione ci saranno Elisabetta Gregoraci ed Alan Palmieri. I due hanno dato dimostrazione di essere i migliori in campo, sanno intrattenere e collaborare, sono divertenti e simpatici. Una bella scoperta che potrebbe essere adattata a qualunque campo televisivo.

L’evento musicale sta per giungere al termine, mancano soltanto due appuntamenti, quest’anno è andato benissimo dato che è stata registrata una buona media di share, il 9%. Le esibizioni di stasera si svolgeranno in varie location pugliesi, Altamura, Bari, Andria, Brindisi, Alberobello, Foggia, Castellana Grotte, Mesagne, Gallipoli, Lecce, Molfetta, Taranto, Ostuni, Trani. Poi ci saranno altre esibizioni presso 5 località marittime, Mola di Bari, Monopoli, Giovinazzo, Manfredonia, Porto Cesareo. Siamo in estate ed il mare non poteva mancare. Il pubblico presente in spiaggia potrà interagire con gli artisti e fare domande di qualunque tipo per raccontare e svelare qualche curiosità inedita.

Battiti Live 2020, la scaletta che impreziosisce il programma

Battiti Live 2020 anche per la puntata che andrà in onda tra pochissime ore, ha pronta una scaletta preziosa ed inedita. Si esibiranno Il Tre, Irama, Francesco Gabbani, Annalisa, i The Kolors, Gigi D’Alessio, Le Vibrazioni, j-ax, Clementino, Elodie, Takagi e Ketra, Federica Carta, Chadia Rodriguez, Shade, Mr Rain, Emma Muscat, Ashton, Gaia.

Poi nelle prossime puntate avremo modo di cantare insieme a tanti altri artisti che si sono esibiti nel corso delle tre puntate precedenti, Random, Alessandra Amoroso, Alberto Urso, Gabry Ponte, buco, Mac, Boomdabash, Geolier, Elettra Lamborghini, Pinguini tattici nucleari, Rocco Hunt, Baby K, Ana Mena, Gaia, J-Ax, Fred De Palma.

Ecco dove vedere le puntate in replica in streaming

Quando il programma giungerà al termine, coloro che non hanno avuto la possibilità di seguirlo in diretta potranno vedere le sei puntate online. A renderle disponibili sarà la piattaforma Mediaset Play in streaming. Lo sponsor ufficiale del 2020 è stato Vodafone, tutto è andato per il meglio.

La paura che bloccava la partenza di Battiti quest’anno è stata legata al coronavirus ma si è dimostrato che lavorando con scrupolo ed attenzione tutto è fattibile. Il risultato è stato del tutto positivo. Sul palco tanta attenzione al dettaglio, distanza, mascherine nonostante prima dell’esibizione si fossero tutti sottoposti a controlli e tampone per essere certi che il pericolo resti ben lontano.