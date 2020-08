Ballando con le Stelle, tutte le novità sui concorrenti, conferme e smentite

Ballando con le Stelle non avrà il suo pubblico e nemmeno il televoto

Ballando con le Stelle sta per tornare, ci saranno tante novità che sconvolgeranno le serate del sabato. Niente sarà più come si era preannunciato prima del covid. Quindi non parteciperà di certo il pubblico.

D’altronde non ci si può permettere di ospitare in studio un grande numero di persone perchè al momento l’unico obiettivo, oltre che divertire e riempire le serate da casa, è limitare gli incontri e ridurre al minimo il rischio di contrarre il coronavirus. Coloro che parteciperanno alla nuova edizione, quindi ballerini e concorrenti dovranno rispettare le norme anti covid.

Il programma doveva iniziare già parecchio tempo fa ma si è scelto di posticipare la messa in onda per prepararsi al meglio in modo da esser pronti ad affrontare qualunque imprevisto. Quest’edizione è forse la più pretenziosa, non bisogna lasciare spazio agli errori o alle cose dell’ultimo secondo. Agli spettatori dovrà essere offerto un programma al top e non mediocre. La Rai non si può permettere di sbagliare con una trasmissione longeva che ha sempre avuto parecchio successo.

Ballando con le Stelle, pubblicata la scaletta ufficiale dei concorrenti in gara

Ballando con le Stelle conferma che non ci saranno le famiglie dei concorrenti, così come nemmeno il pubblico presente in studio. Saranno presenti soltanto i ballerini professionisti e la giuria, tutti dovranno comportarsi scrupolosamente. Non sono ammessi errori. I telespettatori potranno esprimere il proprio parere attraverso i social che diventano durante questa edizione fondamentali.

I nomi delle coppie ufficiali sono stati svelati. Parteciperà Barbara Bouchet icona sexy, mamma dello chef Alessandro Borghese. La donna si esibirà con il ballerino Stefano Oradei. Poi Ninetto Diavoli, che avrà al suo fianco Ornella Boccafoschi, Tullio Solenghi che si schiera con Maria Ermakova, Alessandra Mussolini che si esibirà insieme a Mykael Fonts, Rosalinda Celentano che ballerà con Samuel Peron, Gills Rocca con Lucrezia Lando, Lina Sastri e Simone Di Pasquale, il grandioso Costantino della Gherardesca invece scenderà in pista con Sara di Vaira ed infine Elisa Isoardi che affronterà la nuova avventura in compagnia di Raimondo Todaro.

Personaggi discutibili e provocatori, Vittoria Schisano sarà il punto debole dell’edizione

Tanti volti inattesi come quello di Costantino che ha dichiarato di essere curiosissimo e di non stare più nella pelle. Da Pekino Express a Ballando con le Stelle. Ma non è ancora finita perchè ci sono anche altri altri nomi tanto interessanti e che sicuramente faranno discutere.

Stiamo parlando di Vittoria Schisano e Marco De Angelis, Daniele Scardina e Anastasia Kuzmina, Antonio Catalani e Tove Villfor ed infine Paolo Conticini e Veera Kinnunen.