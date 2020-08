Paolo Bonolis ha fatto il tampone anti-covid, Mihajlovic è positivo

Paolo Bonolis, durante un evento è stato parecchio vicino all’allenatore ma è risultato negativo

Paolo Bonolis si è sottoposto al tampone per il coronavirus, lo ha dichiarato a Il Messaggero proprio quando è venuta fuori la notizia sulla positività dell’allenatore Mihajlovic. I due si sono ritrovati seduti di fianco circa 90 minuti, con loro c’era anche il figlio del conduttore televisivo, Davide di 15 anni. Erano seduti proprio accanto a Mihajlovic durante l’evento organizzato a Porto Cervo all’hotel Cala di Volpe.

Con loro c’erano anche Flavio Briatore, Andrea Dalla Valle e Fabio Rovazzi. Hanno scelto di sottoporsi al tampone per essere sicuri, però stanno tutti bene. Lui per esempio ha voluto precisare di non avere contratto il virus, stava bene e sta bene anche adesso. Per lui ad ogni modo non era nemmeno il primo tampone perchè per il lavoro che svolge ne ha dovuti fare parecchi e continuerà a farli per monitorare la situazione e lavorare tutti in serenità e sicurezza.

Paolo Bonolis rassicura i suoi fan e follower, lui ed il figlio stanno benissimo

Paolo Bonolis ha rassicurato tutti anche per quanto riguarda il figlio Davide. Soprattutto le condizioni del bambino hanno lasciato tutti nella preoccupazione: sta benissimo. Padre e figlio non si sono fatti prendere dal panico, sono soltanto rimasti senza parole per la notizia dell’allenatore.

Nessuno si sarebbe mai potuto immaginare qualcosa di simile, anche perchè lui era lì con loro, stava bene, non hanno avuto un attimo di esitazione. Eppure il virus covava già dentro di lui. Nessuna notizia invece sulla moglie Sonia Bruganelli o il resto della famiglia. Ricordiamo che Paolo è papà di una bimba che avendo problemi di salute è parecchio delicata.

Le reali condizioni dell’allenatore, parla la figlia Virginia

Sinisa Mihajlovic ha comunicato di essere asintomatico, per questo motivo osserverà il periodo di quarantena per altri 14 giorni. L’allenatore oltretutto ha avuto un trapianto al midollo osseo per leucemia da pochissimo tempo, quindi è molto più debole rispetto a chiunque altro.

Dopo la notizia della sua positività si sono sottoposti al tampone anche tutti gli altri membri della squadra che in un’occasione o l’altra sono entrati a contatto con lui. Dei ragazzi almeno per il momento non si sa nulla. In queste ore ha parlato della situazione la figlia Virginia che ha dato le informazioni dovute rassicurando tutti sulle condizioni del padre. Anche lei ha fatto il tampone ed è risultata essere negativa. Per forza di cose il coronavirus sta colpendo parecchi personaggi famosi.