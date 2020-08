Gabriel Garko vittima di un profilo fake, pronto a sporgere denuncia (Foto)

Gabriel Garko, dopo essere stato travolto dal gossip per la presunta storia tra Gabriele Rossi (suo intimo amico) e Rocco Casalino, si è mostrato molto furioso sui social. L’attore, infatti, è venuto a conoscenza del fatto che un utente sconosciuto, spacciandosi per lui, abbia creato un profilo fake sui social che viene utilizzato per minacciare altri utenti.

Il 48enne torinese proprio non ci sta ed è sceso in campo, in queste ultime ore, per dichiarare tutto il suo disprezzo per colui che sta facendo tutto questo. Ma non solo! Gabriel Garko è prontissimo a denunciare il tutto e a portare in tribunale colui che, non solo si spaccia per lui, ma si permette anche di offendere gli altri. Cos’ha detto l’attore? Vediamolo.

Gabriel Garko, lo sfogo su Instagram

Apprendere che qualcuno si spaccia per noi non è mai piacevole e lo diventa ancor meno quando questo qualcuno offende gli altri utilizzando il nostro nome. Questa brutta esperienza ha appena toccato Gabriel Garko. L’attore sta reagendo in maniera molto forte e si è appena sfogato sul proprio profilo ufficiale Instagram ribadendo come non esistano altri profili a suo nome. Quello utilizzato dall’utente misterioso, quindi, è un profilo fake.

“Buonasera a tutti” scrive Gabriel Garko nel suo sfogo. Poi prosegue “L’istinto sarebbe quello di inziare con delle parolacce, ma non lo farò. Come già scritto qualche giorno fa, una persona probabilmente lobotomizzata e senza una vita, insulta e minaccia spacciandosi per me. L’unico mio profilo è e rimarrà solo questo. Di seguito la foto del profilo fake. Buona serata a tutti tranne al lobotomizzato”.

Il prossimo passo sarà la denuncia

Messo in chiaro che il profilo in questione non gli appartiene, Gabriel Garko ha pubblicato la foto utilizzata da questo utente come immagine del profilo. A seguito ha ribadito anche “Mio malgrado ho dovuto ribadire il tutto, purtroppo c’è tanta gente che non apprezzando la propria vita si diverte così. Persone stupide. Aggiungo che domani provvederò a denunciare il tutto“.

Gabriel Garko, quindi, ha manifestato l’intenzione di perseguire legalmente che sta utilizzando in maniera così inappropriata il suo nome sui social. Ieri sera ha minacciato la denuncia che, di certo, avrà sporto in mattinata. Il compito di stanare questo utente, che Garko definisce lobotomizzato (ovvero poco intelligente), spetterà alle forze dell’ordine. Garko terrà di certo informati i suoi fans per cui ci aspettiamo che pubblichi, sul suo profilo, i riscontri delle indagini.