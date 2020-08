Temptation Island spoiler: Sonny e Sara rifiutano di partecipare, svelate le prime due coppie (VIDEO)

Da pochissimo è trapelata una notizia inerente una delle possibili coppie della prossima edizione di Temptation Island, stiamo parlando di Sonny e Sara. I due erano in lizza per prendere parte al reality show ma, a quanto pare, hanno cambiato idea all’ultimo momento.

A sganciare questa indiscrezione è stato l’influencer Amedeo Venza. Il protagonista ha annunciato che i due piccioncini avrebbero preferito evitare di mettersi così tanto in gioco considerando che il loro rapporto è appena nato. Vediamo tutti i dettagli.

Il passo indietro di Sonny e Sara

Amedeo Venza ha annunciato sul suo profilo Instagram che Sonny e Sara non parteciperanno alla prossima edizione di Temptation Island. Stando a quanto rivelato dall’autore di questa informazione, pare che i due abbiano preferito tirarsi indietro, in quanto stanno bene così al momento. La loro storia è nata da pochissimi mesi, pertanto, si trovano ancora in una fase di rodaggio. Inoltre, i due stanno valutando l’ipotesi di compiere passi importanti, come ad esempio andare a convivere.

Se la Shaimi sembra pronta a questo grande passo, però, lo stesso non può dirsi per Di Meo, il quale pare sia un po’ più restio. Ad ogni modo, la cosa certa, almeno secondo quanto riportato dall’influencer, è che la coppia non se l’è sentita di esporsi così tanto e prendere parte ad un reality incentrato sulle tentazioni. Andando sui profili Instagram dei diretti interessati, però, non compaiono informazioni in merito. (Continua dopo la foto)

Le prime due coppie di Temptation Island

Sara e Sonny sono tornati al loro lavoro e di Tenmptation Island non c’è neppure l’ombra. In merito alle coppie che prenderanno parte al reality, invece, in queste ore sono spuntati i nomi dei primi quattro partecipanti. La prima coppia è formata da Carlotta e Nello. I due stanno insieme da sei anni. Lei sembra essere pronta a compiere il passo importante di sposarsi, mentre a lui sembra stare ancora bene la convivenza.

Temptation Island, dunque, sarà la chiave di volta per capire se la loro storia sia pronta a fare il salto di qualità. La seconda coppia, invece, è formata da Nadia e Antonio. I due sono fidanzati da quasi due anni. Lei è di 10 anni più giovane di lui, pertanto, il ragazzo ha intenzione di comprendere se la loro storia possa durare e possa condurli verso passi importanti.