Davide Basolo attacca Sirius: “Discutibile quello che ha fatto”, poi difende Sammy (FOTO)

Davide Basolo, noto come l’Alchimista a Uomini e Donne, ha dedicato un po’ di tempo ai fan rispondendo a diverse curiosità e nel farlo ha parlato anche di Sirius e di altri volti del talk show. A lasciare maggiormente spiazzati i follower sono state alcune considerazioni fatte sul suoi ex rivale Sammy,

A quanto pare, una volta terminato il programma, il giovane ha smesso di nutrire astio nei confronti del suo antagonista. Tra le varie risposte, inoltre, sono stati fatti anche dei riferimenti all’Abate. Vediamo tutti i dettagli.

Il pensiero di Davide su Sirius

In queste ore, Davide Basolo si è lasciato andare con i fan parlando di Uomini e Donne e di alcuni ex partecipanti, come ad esempio Sirius. Nello specifico, un utente gli ha chiesto di svelare cosa pensa realmente di lui. L’Alchimista ha detto di non essere stato in cattivi rapporti con il giovane corteggiatore di Gemma, anzi. Durante l’esperienza nel talk show pomeridiano, Nicola si è trovato anche a prendere le difese del suo collega in certe circostanze. Ad ogni modo, Davide non ha potuto negare ciò che reputa realmente di lui.

In particolar modo, ha detto che tutto quello che ha fatto in trasmissione Vivarelli è davvero discutibile. Basolo non è voluto entrare nel dettaglio, ma quasi certamente si è riferito al suo voler corteggiare una donna così tanto più grande di lui. Ad ogni modo, l’ex corteggiatore di Giovanna reputa che tutto sommato Nicola sia un bravo ragazzo. (Cotninua dopo la foto)

Basolo cambia idea su Sammy

Dopo aver commentato il comportamento di Sirius, Davide Basolo ha parlato anche di Sammy. In merito al suo ex rivale ha confessato di non aver nutrito simpatia nei suoi confronti, specie per il fatto che corteggiavano la stessa donna. Tuttavia, adesso che il programma è terminato, ha avuto modo di capire un po’ come sia fatto ed ha cominciato ad apprezzarlo, specie per quanto riguarda il ruolo di padre.

Su Giovanna, invece, ha dichiarato di non averla mai più risentita dopo la fine del programma. Le domande sul suo conto sono state davvero moltissime, per tale motivo, Davide ha risposto anche in modo un po’ spazientito dicendo di smetterla di chiedere sempre la stessa cosa. Tra lui e l’Abate non c’è mai stato nulla e mai ci sarà.