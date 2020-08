Beautiful, spoiler 26 agosto 2020: Liam si scusa con Brooke

Cosa accadrà nella puntata di Beautiful in onda giovedì 26 agosto 2020 su Canale 5? Hope è in dubbio dopo la proposta di Douglas che, manipolato da suo padre Thomas, le ha chiesto di diventare sua madre. Il bimbo desidera che Hope faccia parte della sua famiglia e non immagina nemmeno lontanamente quanto perfido sia suo padre. La Logan, dal canto suo, ha ormai realizzato che Beth è morta e che Liam ama Steffy o almeno, questo è quello che crede.

Nelle puntate di Beautiful di questa settimana inoltre, vedremo Xander alla ricerca della verità. Il ragazzo sa che Emma voleva dire a Hope che Beth è viva e che è morta a causa di Thomas mentre tentava di raggiungere la Logan. In tutto ciò c’è lo zampino di Thomas, che non si è fermato a soccorrere la Barber, facendola morire tra le lamiere insieme al segreto di Beth.

Beautiful, anticipazioni di giovedì 26 agosto 2020 su Canale 5

Le trame di Beautiful raccontano che Hope, alla fine, accetterà di sposare Thomas. In questo modo spera di dare a Douglas una figura materna dopo la morte di Caroline. Il giovane Forrester sarà al settimo cielo, avendo realizzato ciò che desiderava, seppur con l’inganno. Ora, la sua grande preoccupazione è che Hope non venga mai a sapere che sua figlia Beth è viva ed è in realtà Phoebe.

Stando alle anticipazioni di Beautiful, Xander cercherà un modo per incastrare Thomas e per farlo si farà aiutare da Charlie. I due scoprono che Thomas, nella notte in cui Emma è morta, era sulla sua stessa strada. Pare che il giovane Forrester lo venga a presto a sapere e che, colto dalla rabbia, pensi bene di far sparire le prove contenute nel suo gps. Zoe dirà a Xander di star molto attento, ma il ragazzo non le darà retta.

La decisione di Hope

Nella puntata di Beautiful che andrà in onda giovedì 26 agosto 2020 su Canale 5, Liam confesserà a Brooke di aver passato la notte con Steffy. Tuttavia, la Logan sarà sospettosa riguardo le dinamiche e sarà certa che anche in questo caso ci sia lo zampino di Thomas. Liam le porgerà le sue scuse, assicurandole di non aver mai voluto far del male a Hope.

Infine, nell’episodio di Beautiful di giovedì, Hope farà a sapere a sua madre di voler sposare Thomas. Brooke non sarà affatto d’accordo. La notizia arriverà anche alle orecchie di Liam, che ne rimarrà sconvolto.