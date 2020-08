Una vita, spoiler 26 agosto 2020: Alfredo denuncia Liberto

Ecco le anticipazioni di Una vita della puntata che andrà in onda giovedì 26 agosto 2020 su Canale 5. Ci sarà una svolta nella complicata trama che coinvolge Liberto e Genoveva. La Salmeron, decisa a rovinare il matrimonio di Rosina, farà credere a tutti di essere stata picchiata da Liberto. Peccato che la donna si sia inflitta le ferite da sola. A quel punto, Alfredo andrà alla guardia civile per sporgere denuncia contro il marito di Rosina.

Nelle puntate di Una vita della settimana, abbiamo visto Liberto cedere alle avance di Genoveva, che ha anche fatto in modo che Casilda vedesse l’intera scena. Rosina, scoperto il tradimento, non ha voluto perdonare il marito nemmeno dietro consiglio di Susana. Nel frattempo, Cinta e Rafael hanno fatto progetti e sono intenzionati a lasciare Acacias per trovare fortuna in Argentina con la loro tournee.

Una vita, anticipazioni giovedì 26 agosto 2020 su Canale 5

Come raccontano gli spoiler di Una vita, per Liberto arriveranno tempi davvero bui. Alfredo infatti lo denuncerà alla polizia dicendo di aver picchiato la moglie Genoveva. A nulla serviranno le giustificazioni del marito di Rosina, che capirà quanto la Salmeron sia perfida. Rosina non ne vorrà sapere nulla, anche se Susana proverà a farla riflettere, certa della non buona fede di Genoveva.

Continuando con gli spoiler di Una vita, Ramon non perderà le speranze di incastrare Bryce e proseguirà con le sue indagini sul Banco americano. Il Palacios è certo che Alfredo e la moglie abbiano truffato i vicini, ma non ne ha ancora le prove. Felipe intanto sarà sempre più attratto da Marcia, la bella domestica che ha iniziato a prendere servizio presso la sua casa.

Cinta pronta a partire

Nella puntata di Una vita in onda giovedì 26 agosto 2020 su Canale 5, Alfredo avrà un duro faccia a faccia con Ramon. Bryce gli intimerà di non continuare con le sue indagini, se non vuole finire male. Il Palacios, tuttavia, non gli darà ascolto. Nel frattempo, Genoveva sarà felice per aver distrutto il matrimonio di Liberto e Rosina.

Infine, nell’episodio di Una vita di giovedì, Cinta dirà ai suoi genitori di voler partire con Rafael per la loro tournee. Bellita non sarà d’accordo ma alla fine dovrà cedere davanti all’ostinazione della figlia. La donna e Jose le permetteranno di lasciare Acacias a patto che con lei e Rafael venga anche Aranxta. Emilio sarà distrutto dal dolore quando verrà a sapere della partenza della giovane che ama. La fermerà in tempo?