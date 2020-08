Grande Fratello Vip: Patrizia De Blanck fa delle richieste ben precise per la sua presenza nel reality

La contessa ha accettato di partecipare alla quinta edizione, ma ha anche fatto delle richieste ben precise. Ecco di che cosa si tratta

Grande Fratello Vip: Patrizia De Blanck pone alcune condizioni

Come sapete anche se non c’è nessuna ufficialità sul cast per la quinta edizione del Grande Fratello Vip, Patrizia De Blanck ha già annunciato la sua presenza nella Casa. La contessa l’ha fatto ad un evento pubblico e nessuno della produzione è intervenuto per dire che non è così quindi si suppone che Patrizia De Blanck abbia la certezza di far parte del reality.

Tuttavia, la contessa ha rilasciato un’intervista a Il Giornale in cui ha confessato di aver fatto delle richieste ben precise alla produzione. Lei vorrebbe dormire in una camera singola e avere il proprio bagno a disposizione.

Si sa, il dormire insieme e condividere un bagno solo sono le principali condizioni di convivenza della Casa del Grande Fratello Vip. Ma il caso di Cristiano Malgioglio e Barbara Alberti, che hanno sempre dormito in un luogo diverso dagli altri, ha permesso di avanzare tale richiesta anche ad altri.

Patrizia, però, non ha detto che queste condizioni sono necessarie alla sua partecipazione. Infatti, ha chiaramente espresso dei dubbi sul fatto di essere accontentata, ma lei parteciperà lo stesso. Alfonso Signorini e la produzione cosa decideranno di fare secondo voi?

Il motivo della partecipazione

Patrizia De Blanck ha detto che non ama dormire con altre persone e non vuole litigare per il bagno. Detto questo, però, ha anche rivelato i motivi precisi che l’hanno spinta ad accettare la proposta di partecipare alla quinta edizione del Grande Fratello Vip. Innanzitutto la considera una sfida e al tempo stesso un esperimento sociale.

Poi, ha anche parlato del Coronavirus. Nel periodo del lockdown si è resa conto di essere ipocondriaca e quindi non le dispiace affatto chiudersi tre mesi in una Casa. Così facendo può stare più tranquilla e rimanere lontana dai pericoli e dalla possibilità di contrarre il virus. Voi che cosa ne pensate di queste dichiarazioni?

Le ultime indiscrezioni

Alfonso Signorini sarà alla guida della quinta edizione del Grande Fratello Vip con Pupo e Antonella Elia ad affiancarlo nel ruolo di opinionisti. Sappiamo che il programma andrà in onda il 14 settembre in prima serata su Canale 5 e che avrà un doppio appuntamento settimanale. Il cast non è ancora stato reso noto anche se nel web si dà per certa la presenza di Elisabetta Gregoraci e Flavia Vento.