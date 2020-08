Belen Rodriguez allo scoperto con la nuova fiamma, adesso parla l’ex Chiara

Belen Rodriguez, dopo l’addio a Stefano si diverte tra le braccia di un hair stylist

Belen Rodriguez continua a far discutere, l’estate è iniziata proprio in questo modo e sta giungendo al termine in modo coerente. Non si fa che parlare di lei e delle sue nuove relazioni amorose. Dopo la fine della relazione con Stefano De Martino, la ragazza si è fatta vedere in giro per il mondo in vacanza in compagnia del manager napoletano Gianmaria Antinolfi. Tutto però è finito in men che non si dica, adesso si mostra tra le braccia di un’altro uomo, un hairstylist, Antonino Spinalbese.

I ragazzi si sono conosciuti a Milano, attraverso degli amici comuni, adesso si trovano ad Ibiza dove stanno approfondendo la conoscenza anche se sembrano avere già abbastanza feeling. Con loro c’è la comitiva di amici che non li lascia mai da soli. La coppia è stata pizzicata in vari locali mentre si scambiavano baci passionali. Tutto questo ha spinto Chiara, l’ex fidanzata di Antonino a parlare. La donna non è una personaggio conosciuto, appare soltanto adesso proprio per commentare la storia d’amore tra i due. In questo momento vive in Oriente dove si è trasferita dopo la fine della relazione con Spinalbese.

Belen Rodriguez e Antonino hanno infastidito Chiara, poco rispetto da parte di lui

Belen Rodriguez e Antonino sono stati paparazzati ma non si nascondono dai Social. Vengono pubblicate tantissime foto al giorno che li ritraggono insieme. Chiara per questo motivo ha affermato che tra lui e lei è finita ormai da tanti mesi, ancora oggi però per lei non è piacevole aprire i social e trovare tante foto ed articoli. Lui l’ha dimenticata in fretta, non è stata la persona più rispettosa al mondo.

In una situazione diversa dalla loro probabilmente non avrebbe più saputo nulla di lui, essendo però che ha scelto di stare con un personaggio famoso, è normale che lei viva la situazione al 100%, stando molto male. Chiara non si sente da meno, è fiera di essere la persona che è, ne approfitta per lanciare un messaggio e dire che ognuno è speciale a modo proprio.

Nessuna dichiarazione da parte di Belen che si prepara a tornare in tv

Belen d’altro canto ha deciso di non parlare, la 35enne si è nascosta dietro un silenzio assordante. D’altronde sarebbe inutile lasciarsi andare a dichiarazioni dato che cambia compagno una volta al mese. Almeno per adesso l’unico amore, quello vero sembrerebbe essere per il figlio Santiago che sta trascorrendo le vacanze con lei.

Stefano è lontano da lui, al momento si trova in Italia. Invece Belen si gode gli ultimi giorni di vacanza dato che a breve ritornerà in TV, esattamente sabato 12 settembre. Si siederà ancora una volta di fianco ad Alessio Sakara e a Martin Castrogiovanni.