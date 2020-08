Un posto al sole, spoiler 26 agosto 2020: Viola non perdona Eugenio

Cosa accadrà nella puntata di Un posto al sole in onda giovedì 26 agosto 2020 su Rai 3? Continuano i problemi tra Viola ed Eugenio, che non riesce a farsi perdonare dalla moglie. Il segreto che coinvolge anche Susanna è troppo grave per la Bruni. Intanto, Nicotera prosegue le sue indagini per mettere le manette ai polsi del pericoloso Tregara, organizzando un nuovo blitz.

Nelle puntate di Un posto al sole della settimana, Clara è preoccupata per Alberto e ha chiesto aiuto a Angela e sua madre Giulia. Entrambe le hanno consigliato di stare lontana dal Palladini, ma l’amore di Clara nei suoi riguardi è troppo forte. Proprio per questo, rischierà di mettersi in pericolo. Filippo e Serena sono sempre più distanti dopo che il Sartori ha scoperto che Leonardo spaccia droga.

Un posto al sole anticipazioni 26 agosto 2020 su Rai 3

Stando agli spoiler di Un posto al sole di giovedì, Clara verrà a sapere delle verità sul suo passato che le faranno molto male. I retroscena che la riguardano rischiano di farle perdere l’unica persona che realmente le sta accanto in questo periodo, ovvero Patrizio. Nel frattempo, Cutugno è ancora intenzionato a conquistare il cuore di Dolly ma la sfida con Franco non porterà ad alcun esito, peggiorando solo le cose.

Nella puntata di Un posto al sole del 26 agosto, vedremo Viola molto adirata e soprattutto delusa dal marito. La Bruni non ha intenzione di perdonarlo e si allontanerà da lui, dicendogli di non voler più avere nulla a che fare con la sua persona. Ornella e Raffaele cercheranno di mediare, ma inutilmente. Sarà la fine di un grande amore?

Clara in pericolo?

Stando alle anticipazioni della puntata di Un posto al sole in onda giovedì 26 agosto 2020 su Rai 3, Clara non seguirà i consigli di Angela e Giulia e si metterà in pericolo. Inoltre, sarà difficile per lei affrontare il passato. Filippo invece porterà avanti la sua decisione, pur sapendo che avrà ripercussioni sulla sua famiglia. La separazione giudiziale è sempre più vicina.

Infine, nell’episodio di Un posto al sole di giovedì, Tregara capirà di essere sotto scacco. Il boss commetterà un errore, avendo il desiderio di incontrare la figlia un’ultima volta. Eugenio riuscirà a catturarlo? Il magistrato cercherà di impegnarsi al massimo nel lavoro, preoccupato per la difficile situazione che si è creata con Viola a causa del rapporto instaurato con Susanna. Dal canto suo, la bella avvocatessa proverà a non pensare alla cotta per Nicotera.