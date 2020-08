Abiti per lavatrici: arrivano in commercio nuovi accessori per coprire elettrodomestici

Per chi credeva che ad oggi avessimo visto le cose più strane al mondo, si sbaglia di grosso. Una bizzarra novità sta spopolando sul mercato, ovvero gli abiti per lavatrici. Per qualche motivo sconosciuto, i rivenditori online hanno iniziato a vendere gli articoli, descrivendoli come “regali unici per le donne”.

Abiti per lavatrici disponibili in ogni design

Le copertine sono disponibili in tutti i tipi di design, ma i più comuni sono i motivi floreali, altri con perline e chiffon in abbondanza. Tuttavia bisogna fare attenzione ad usare certi gadget su un’asciugatrice incorporata: trattandosi di materiale infiammabile potrebbe accadere il peggio. Dunque meglio evitare.

Un utente di Twitter ha detto: “Aww, adoro vedere le lavatrici nei loro minuscoli abiti da cresima”.

Un altro ha commentato: “Una lavatrice con il velo, infilata in mezzo alla stanza? Sì. Perfettamente normale.” Alcuni in realtà hanno valutato l’invenzione: “Questi sembrano qualcosa che mia nonna avrebbe amato, quindi ne avrei preso uno solo per amor di nostalgia”. Qualcun altro ovviamente non sta prendendo abbastanza sul serio la tendenza per i miei gusti. Hanno risposto: “Darn! Ho appena finito la gonna bouffant per il lavandino e si scontra con questa bellezza. Torna alla macchina da cucire. Spero che la prossima collezione di toilette corrisponda”.

Divise le opinioni del web

Se qualcuno ha preso con ironia la novita del mercato, ci sono state anche delle persone più creative che hanno proposto alcuni suggerimenti per migliorare la portata di questi nuovi gadget. Un utente sui social, sicuramente dall’anima imprenditoriale, ha detto: “Potrebbero farne un po ‘più maschile, come nello stile di una maglia da calcio?”.

In generale comunque gli abiti per lavatrici riportano alla mente ricordi lontani delle copertine dei rotoli di carta igienica all’uncinetto della loro nonna. Comunque sia il bello di questi nuovi gadget è che non sono dedicati solo alla lavatrice. Sembra infatti che uno dei siti web vende anche coperture per il tuo forno a microonde, in modo che chiunque possa dare un aspetto molto più brioso anche alla cucina, di solito stanza piu pratica della casa in assoluto.

Infine, per tutti coloro che considerano antiestetico il refrigeratore d’acqua, sarà un vero e proprio beneficio dare a questi elettrodomestici un piccolo restyling. Ecco dunque che chi non vede l’ora di dare nuova vita ad elettrodomestici e accessori tecnologici, può acquistare un’intera linea di abiti per lavatrici su vari siti di vendita, tra cui rivenditori online come Wish e AliExpress .