Guai in vista per Michelle Hunziker: potrebbe scattare una denuncia

Guai in vista per Michelle

Michelle Hunziker è una delle conduttrici italiane più amate del momento. Molti la considerano l’erede di Maria De Filippi, con la quale ha un bel rapporto d’amicizia. Non a caso le ha permesso di condurre alcune puntate del talent show Amici. Per ora l’ex di Eros Ramazzotti non ha riferito i suoi progetti futuri, però di certo la vedremo per qualche mese a Striscia la notizia.

Attualmente sta trascorrendo le vacanze in compagnia delle figlie e del marito Tomaso Trussardi. Purtroppo da qualche ora non se la sta passando bene, poiché potrebbe scattare una denuncia per una sua disattenzione. Il tutto sarebbe avvenuto con il sostegno della figlia Aurora Ramazzotti durante una giornata di svago.

‘Non l’abbiamo fatto in cattiva fede, ci hanno indirizzato qui’

Guai in vista per Michelle e la la figlia, dato che hanno ignorato un divieto di accesso in una zona della Sicilia. Sul suo profilo Instagram ha pubblicato una foto che la ritrae con Aurora sulla Scala dei Turchi, una parete rocciosa situata lungo la costa di Realmonte. Si tratta di un’area totalmente inaccessibile e chiunque si rechi lì ha dei problemi con la legge.

Stesso discorso vale anche per le due donne. Le polemiche sono aumentate al punto tale da spingere la Capitaneria a fare delle verifiche dettagliate. Le dirette interessate hanno garantito che non sono andate oltre la zona vietata, ma poi hanno dato un’altra versione dei fatti.

Hanno riferito di aver seguito le indicazioni di una persona del luogo, dunque loro non hanno colpe. Non conoscendo le terre della Sicilia, si sono affidate alle parole di terzi. Nel frattempo le critiche stanno tempestando i social, ragion per cui saranno presi dei seri provvedimenti. Come andrà a finire? Per scoprirlo non ci resta che attendere.

L’incontro con un’amica di vecchia data

Guai in vista per Michelle a causa della foto, ma se non altro ha colto l’occasione per rivedere l’amica Serena Autieri. Le due si conoscono da tanto tempo e hanno approfittato delle vacanze per stare insieme sotto il sole. L’attrice l’ha raggiunta con la famiglia ad Agrigento, nello specifico a Montallegro. Uno scatto di Michelle e Serena è bastato per far impazzire i rispettivi follower. La maggior parte di essi spera che Michelle possa risolvere la questione della Scala dei Turchi.