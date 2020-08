E’ polemica contro Mahmood: ‘Non scriverò mai ciò che penso sul web’

E’ polemica contro Mahmood

Mahmood ha vinto un’edizione del Festival di Sanremo e da allora ha scalato la vetta del successo. Ha raggiunto il podio con la canzone intitolata Soldi, molto criticata dalla stampa per i contenuti inappropriati per l’evento di un certo spessore. Altri hanno addirittura insinuato che non abbia rappresentato per niente la musica italiana.

A prescindere da tutto il giovane ha potuto contare sul sostegno dei fan per poi proseguire nella sua spettacolare carriera. Chi lo segue da tempo sa che Mahmood non tende a rendere pubblica la sua vita privata. Da poco è uscito allo scoperto con il fidanzato Gabriele Esposito, noto ballerino del talent show di Amici di Maria De Filippi. Attualmente, però, è al centro delle critiche per aver esternato un suo pensiero in merito alla negatività del web.

‘La gente vede sempre il marcio dove non c’è’

E’ polemica contro Mahmood per aver detto cosa pensa del mondo virtuale. Secondo il suo parere i personaggi famosi non dovrebbero esporsi tanto perché c’è sempre qualcuno che critica. In alcuni casi ha notato che anche un semplice complimento può essere mal interpretato e spesso il tutto avviene volontariamente.

Infatti non riesce a comprendere il motivo che spinge gli utenti social a comportarsi in un certo modo. Si scagliano contro qualcuno in modo del tutto ingiustificato, dal momento che non hanno alcun tipo di rapporto con i destinatari della loro cattiveria. Inoltre Mahmood ha precisato che se non scrive nulla, è semplicemente perché non ha intenzione di essere preso di mira.

La sua scelta non è dettata da terzi, ma solo da sé stesso. Tali parole sono bastate per scatenare la platea di lettori, i quali credono che sia frenato dal timore del confronto. Essendo un cantante di spicco, dovrebbe sapere sia i pro che i contro della popolarità. Il diretto interessato non ha risposto a simili provocazioni, in quanto preferisce optare per il silenzio.

‘C’è una cantautrice con cui vorrei duettare, una mia icona’

E’ polemica contro Mahmood, ma pare che la cosa gli sia del tutto indifferente. Gli amici sostengono che si sta focalizzando sul lavoro con la massima dedizione. Durante un’intervista ha rivelato che sogna di duettare un giorno con Carmen Consoli, colei che reputa uno dei pilastri della musica italiana. Sarà realizzata la sua richiesta?