Federico Fashion Style positivo al Coronavirus, “Ho sintomi stranissimi..”

L’elenco dei personaggi noti che hanno contratto il Coronavirus si allunga sempre di più. Nelle ultime ore, infatti, anche Federico Fashion Style ha annunciato di avere il Covid-19 e di trovarsi in isolamento con sintomi in compagnia della moglie e della figlia. Per il ragazzo la conferma del contagio è arrivata dopo il rientro da un viaggio in Sardegna.

Si era recato in vacanza a Porto Cervo, in provincia di Sassari, per trascorrere alcuni giorni di relax insieme alla sua famiglia. Una volta fatto il tampone al rientro a Roma, però, l’amara sorpresa con la scoperta della positività al test. Vediamo le sue parole.

Federico Fashion Style in isolamento domiciliare

Rientrato da una vacanza in Sardegna, Federico Fashion Style è risultato positivo al Coronavirus. Il 30enne ha voluto rendere noto il risultato del tampone per garantire una tutela a tutti coloro che sono stati vicino a lui negli ultimi giorni. “Voglio informarvi nel rispetto della salute di tutte le persone che sono state a contatto con me”, dice, “ho contratto il Covid-19. Ho eseguito il tampone subito dopo essere tornato dalle vacanze in Sardegna”.

Federico Fashion Style precisa di aver effettuato un test in Sardegna ma di essere risultato negativo. Il ragazzo prosegue “Sono a casa in assoluto isolamento, ho la febbre e ho dei sintomi stranissimi! Mi raccomando ragazzi, per tutti quelli che come me sono tornati dalle vacanze e hanno frequentato posti affollari, fate subito il tampone! È importante per la vostra e la salute degli altri”.

Il Coronavirus tra i VIP

Sono davvero molti i VIP che, fino a questo momento, hanno dichiarato in questi giorni di aver contratto il virus. La quasi totalità dei casi è stata riscontrata al rientro dalle vacanze ed è anche questo il motivo per cui Federico Fashion Style invita tutti quanti a fare il tampone appena rientrati. Attualmente, tra i VIP positivi vi sono, ad esempio, Nilufar Addati, Daniele Schiavon, Andrea Melchiorre e diversi altri.

Tra le sue parole, Federico Fashion Style non ha fatto alcun riferimento alla moglie Letizia e alla loro figlia che, insieme a lui, erano in vacanza in Sardegna. È praticamente certo che anche per loro ci siano state le analisi di rito. I risultati, però, non sono stati resi noti pubblicamente per cui non è chiaro se l’intera famiglia abbia contratto il temuto virus o se questa “sorte” sia toccata solo al noto parrucchiere dei VIP.